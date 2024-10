La Réunion "n’est pas concernée par les mesures d’économie" confirme le ministre des Outre-mer à Cyrille Melchior

Ce jeudi 10 octobre, le président du Conseil départemental Cyrille Melchior s'est entretenu par téléphone avec le ministre délégué aux Outre-mer François-Noël Buffet. Les dossiers prioritaires en faveur du territoire et de la population de La Réunion, étaient au cœur des échanges. Le ministre a confirmé que La Réunion "n’est pas concernée par les mesures d’économie" demandées aux collectivités (Photo Conseil départemental)

Cyrille Melchior a notamment rappelé que : "Ces dernières années, le Département a fourni des efforts conséquents pour accompagner la population au quotidien, dans la lutte contre la pauvreté et la précarité ainsi que pour défendre les grandes causes comme la lutte contre les violences intrafamiliales, l’accompagnement du vieillissement de la population et du handicap ainsi que la transition écologique et les grands projets culturels…"

Le Ministre, pour sa part a "réaffirmé le rôle de l’État dans l’accomplissement de ses missions d’accompagnement de la population et du territoire". Concernant le "fond d’épargne", principal dispositif mis en place par le Gouvernement - qui sollicite les collectivités pour participer aux efforts de redressement des finances publiques - François-Noël Buffet a confirmé que "La Réunion n’est pas concernée par ces mesures d’économie".

Cyrille Melchior se dit "satisfait de ce premier contact qui sera suivi d’une rencontre, ces prochaines semaines" conclut le Département.

