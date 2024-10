Lancement de la 20ème édition des Rendez-vous NatureS

A partir de ce samedi 12 jusqu’au dimanche 27 octobre, le Département et ses partenaires organisent comme chaque année les Rendez-vous NatureS. Fort de 186 visites guidées et animations gratuites proposées sur 33 sites naturels forestier, marin, humide et minéral de La Réunion, le programme de la 20e édition a été dévoilé le vendredi 11 octobre sur le site de la pépinière départementale Bois de Fer, à Saint-Pierre. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Durant ces deux semaines de vacances, nous proposerons au grand public des visites guidés sur des sites exceptionnels afin qu’ils puissent vivre une expérience immersive inédite dans la biodiversité réunionnaise" a précisé Camille Clain qui n’a pas manqué de saluer la forte mobilisation des 22 partenaires, gestionnaires d'ENS et du Département qui donnent vie à cette nouvelle édition.

"Vous êtes le bras armé de la préservation et de la valorisation de nos espaces naturels sensibles, soit près de 100 000 hectares de milieux naturels constitués en grande partie de forêts, mais couvrant également une grande variété de milieux remarquables : prairies, zones humides, ravines, récifs coralliens". Parmi les sites naturels à découvrir pendant les Rendez-vous NatureS, les Orangers et le Grand-Etang à Saint-Benoît, le Stade des Hirondelles à Saint-Joseph, ainsi que la plage de ponte des tortues dans l’Ouest sont proposés pour la première fois.



La faune réunionnaise endémique et indigène sera ainsi mise en avant à l'occasion de la 20e édition durant laquelle le public sera invité à découvrir les milieux naturels des espèces à préserver et à sauvegarder ou qui sont en danger d’extinction ou disparues. Autre nouveauté : le public sera associé à des séquences de plantations, dans le cadre du plan départemental 1 million d’arbres pour La Réunion (P1MA).

"Ce plan lancé il y a 5 ans a pour ambition la reconquête écologique du territoire par la plantation d’un million d’arbres d’ici 2028, a rappelé Camille Clain. Nous en sommes à l’heure actuelle à plus de 300 000 plants mis en terre, grâce à nos agents, nos différents partenaires, mais aussi au grand public qui comprend cette démarche et y participe très volontiers". La conférence de présentation s'est achevée avec la visite de la pépinière départementale Bois de Fer dont la gestion est assurée par la SPL EDDEN. Un site exceptionnel qui abrite pas moins de 150 variétés d'espèces endémiques et indigènes, qui n'attendent plus qu'à reconquérir le territoire grâce au plan 1 million d'arbres.



- Réservation par mail ou par téléphone -

A Jour J-1 du coup d’envoi de la manifestation, suite à la campagne d’inscription lancée depuis quelques jours, les Rendez-vous NatureS affichent déjà un taux de remplissage de… 75%. Autrement dit, ne tardez à consulter le site web consacré pour consulter la liste des sites à découvrir, avant de réserver l'activité et l'animation de votre choix, par mail, à l’adresse rdvnature974@gmail.com ou par téléphone au 0262 97 59 59. Bonne visite !