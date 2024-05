Lancement de la deuxième édition du Budget d'Initiative Citoyenne

Depuis le mardi 30 avril, et jusqu'au dimanche 9 juin 2024, Réunionnais et Réunionnaises peuvent soumettre leurs projets à la deuxième édition du Budget d'Initiative Citoyenne du Département. Que ce soit pour améliorer la vie de son quartier ou de sa commune, vous pouvez participer activement aux changements de l'île en proposant vos idées. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

"Le BIC, ou Budget d’Initiative Citoyenne, offre à chaque Réunionnais la chance de devenir un acteur du changement en passant d’une idée à sa réalisation", indique le Département.

Tout le monde peut participer au BIC. Votre idée doit-être 100% locale, viser l'intérêt collecif des Réunionnais.es, être à but non lucratif et réalisable en 6 mois.

Le Département analyse la faisabilité du projet et ensuite le soumet au vote de la population réunionnaise via une plateforme numérique.

Pour participer : Budget d'initiatives Citoyennes 2