Le Conseil départemental a organisé la dernière commission permanente de l’année

La dernière Commission Permanente de l’année s’est déroulée ce mercredi 18 décembre 2024 sous la présidence de Cyrille Melchior. L’aménagement du territoire, la sécurité incendie, les routes, l’environnement, le social, l’insertion, l’habitat, l’éducation, le sport, la jeunesse, la culture et la coopération régionale étaient des dossiers à l’ordre du jour. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

- Aménagement : plus de 37M€ pour les communes -

PDT : S’adapter aux spécificités des territoires

Dans le cadre du Pacte Département et Territoires 2024-2026 (PDT), le partenariat avec les communes de Bras Panon, la Plaine des Palmistes, La Possession, Saint Benoit, Saint Leu, Saint Philippe, Saint-Pierre et Salazie est acté en liaison avec les politiques publiques du Département pour un montant global de plus de 37M€, tant en fonctionnement qu’en investissement, dont la réalisation d’équipements structurants portés par la commune de Saint-Pierre.

Sécurité incendie : 77 M€ pour le SDIS

Le SDIS 974 recevra le soutien financier de la Collectivité au titre de l’année 2025 comme suit

- Section fonctionnement : 69 M€

- Section investissement : 8 M€

Le soutien du Département est assorti de la réalisation des engagements nécessaires à la trajectoire de modernisation et de renforcement inscrite dans le SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) 2023-2027.

- Social : près de 12M€ -

Les Week-end parentalité (WEP) plébiscités par les familles

Une subvention de 78 660€ est attribuée à l’Association Centre de Vacances et de loisirs Bois Corail pour la mise en œuvre de séjours et d’actions “Week-End Parentalité”. Ce dispositif contribue à soutenir les parents dans leur fonction parentale, à renforcer les liens parents-enfants ainsi qu’à entretenir la relation de confiance entre parents et travailleurs sociaux.



Agir pour le retour à l’emploi

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, 3 Appels à Projet ont permis la mise en œuvre du dispositif de médiation sociale qui a pu toucher 19 Communes différentes. L’AAP « Intermédiation Sociale et Insertion de Proximité pour favoriser le retour à l’emploi » s’inscrit dans ce cadre. 9 associations ont été retenues et recevront une subvention globale de 1 250 000 €.



Soutien à la parentalité et accès aux droits

Le Conseil Départemental entend renforcer la prévention et soutenir la parentalité notamment auprès des familles les plus vulnérables. 5 associations recevront une subvention globale de 282 000€ pour accompagner les familles en situation de fragilité sociale et renforcer l’accès à leurs droits dans divers domaines de la vie quotidienne.



SAD : améliorer le service rendu

Les Services Autonomie à Domicile (SAD) constituent des acteurs majeurs de la politique d’autonomie en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. Une dotation complémentaire, dite de qualité, permet aux SAD de financer des actions visant à améliorer le service rendu aux usagers vulnérables ainsi que de mieux valoriser le travail des intervenants à domicile, participant ainsi à renforcer l’attractivité de ces métiers.

Une dotation « complémentaire » de 10 220 307€ est attribuée à 12 associations à ce titre.

- Insertion : plus de 6M€ -

1,2M€ pour soutenir l’insertion

Suite à l’appel à projet lancé conjointement par l’État et le Conseil départemental visant à soutenir les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) et les chantiers d’insertion, 31 projets ont été retenus pour un montant global d’1 291 017 €. Il s’agira de favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle des personnes allocataires du RSA les plus éloignées de l’emploi, en les soutenant dans leur parcours par un encadrement de qualité.



Des places d’hébergement temporaires supplémentaires

Une subvention de 171 000 € est attribuée au Centre Intercommunal d’Action Sociale Sud Réunion (CIAS) pour la réhabilitation de la « maison Beretta » située dans la commune des Avirons, en vue de renforcer les capacités de son Service d'Hébergement et d'Accueil Temporaire (SHAT) face à l’augmentation croissante des besoins en matière d’hébergement et d’accueil temporaire pour les personnes en situation de grande précarité.



Financement du dispositif R+ reconduit par le FSE

Le Conseil départemental recevra un co-financement du Fonds Social Européen FSE + de 8 418 740 € pour le retour à l’emploi de 3 000 bénéficiaires des minimas sociaux dans le cadre du dispositif R+ Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi. Le Département participera au financement à hauteur de 2 104 755,03 €.



Aide à l’IRSEP OI

Une subvention en nature d’un montant de 72 730 € est allouée à l’association IRSEP OI CFA correspondant au montant des loyers pour la mise à disposition des locaux situés au 13 rue Pasteur à Saint-Denis.

- Habitat : 705 000€ -

70 000 € votés en faveur de l’AI SOLEIL

L’AI SOLEIL recevra une subvention globale de 70 000 € pour le développement de l’Intermédiation Locative (IML), au titre du Pacte Local de Solidarité (PLS).



35 000 € pour l’ADIL

Une subvention de 35 000 € est accordée à l’ADIL pour la continuité de la coordination et de l’animation de l’Appel à la Manifestation d’Intérêt n° 2 dans le cadre du Plan Logement d’Abord pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.



Amélioration de l’habitat en faveur des BRSA : 600 000 € pour 12 CCAS

Dans le cadre de l’appel à projets « Amélioration de l’habitat en faveur des bénéficiaires du RSA » 12 CCAS des communes de Bras-Panon, Cilaos, l’Entre-Deux, L’Etang-Salé, Les Avirons, Le Tampon, Saint-Benoît, Sainte-Marie, Saint-Louis, Saint-Pierre, Salazie, Trois-Bassins, recevront un soutien financier de 50 000 € chacun, soit une enveloppe globale de 600 000 €, dont 250 000 € financés par l’Etat au titre du Plan Local des Solidarités.

- JEUNESSE : 340 000€ votés -

Dans le cadre de l’appel à projets « Gayar Zénès », 8 associations recevront une subvention globale de 340 000€ pour soutenir les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie et lutter contre la précarité.

- Routes : plus de 240 000€ -

Sécurisation de la RD 6

Des travaux d’aménagement seront réalisés pour la sécurisation de la RD 6 – Route de Plateau Caillou (PR 16+100 au PR 16+880) – chemin de Trois-Bassins sur la Commune des Trois-Bassins. Le Département participera à hauteur de 242 634€ pour un budget global de 1,4M€.

- Environnement : 250 000€ -

La gestion des déchets au cœur des préoccupations

Le Département apportera sa contribution d’un montant de 531 489€ au fonctionnement du Syndicat mixte ILEVA pour la coordination des actions communes et pragmatiques à mener en faveur de la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel réunionnais.

De même, le Syndicat mixte SYDNE (Syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Nord et Est de la Réunion) recevra une subvention de 250 000 € afin de permettre une meilleure prise en compte de la gestion des déchets dans les espaces naturels.

- Education : 29 000€ -

Le jeu vidéo, via « l’ESport », est devenu une discipline à part entière, et constitue un formidable levier pour favoriser le développement personnel et collectif (développement social, cognitif, diversité …) et in fine l’inclusion. A ce titre, le concours « League of Colleges », concours de ESport, va être organisé dans 8 établissements à titre expérimental en direction des collégiens de notre département. Une enveloppe de 2 500 € est attribuée à chacun des 8 collèges pour participer au concours, soit un total de 20 000 €. 3 lauréats seront en outre récompensés à hauteur de 3 000 €.

- Sport : 5 000€ -

La ligue de Natation de la Réunion recevra une subvention d’un montant de 5 000 € pour l’organisation du 35ème meeting de l’océan Indien qui se déroulera en décembre au Centre Nautique Michel Debré (Saint Denis).

- Culture : 16 000€ -

Valorisation des femmes artistes amateurs : Prix Célimène reconduit

Le Prix Célimène sera organisé en 2025 sous la forme d’une journée de rencontre et d’expression artistique à l’attention des femmes artistes amateurs intitulée « Célimène au jardin » qui récompensera la créativité et le talent des participantes à travers une compétition amicale. En parallèle sera organisé le « Prix Célimène Junior » en direction des collégiens. Un budget de 16 000€ est affecté à ces opérations.



500 000 € attribués au Département pour les travaux de rénovation de Villèle

La Fondation du patrimoine et la Française des jeux attribueront au Département une subvention de 500 000 €, pour la réalisation des travaux de sauvegarde des bâtiments historiques du musée de Villèle, opération dont le budget global prévisionnel se chiffre à

2 242 722 €

- Coopération régionale : 577 790€ -

Le projet de de coopération jeunesse et patrimoine ayant pour objet la valorisation du patrimoine bâti et naturel de la Grande Comore sur l’ancien site colonial historique de

« Nyoumbadjou » vise à former les jeunes à travers des échanges entre la Réunion, la France hexagonale et la Grande Comore, tout en leur permettant de participer à la réhabilitation de ce site patrimonial.

La phase 2 du projet démarrera dans le cadre de la convention de coopération décentralisée entre le Département et le Gouvernorat de la Grande Comore pour un montant global de 329 520 €. En outre, une subvention de 248 270 € est attribuée à la Fondation SADEV chargée de la coordination de l’opération.

- Filière bois de goyavier -

Le Département et l’association KAZ A ID vont nouer un partenariat pour valoriser des produits recyclés et des matériaux naturels, dans une démarche écologique de production.

2 phases sont prévues :

- 1 : Transmission du savoir-faire de la filière bois de goyavier, pour la valorisation des produits recyclés,

- 2 : Elaborer 5 produits en commun, qui seront commercialisés par l’association.