Le Département à l'inauguration de la Foire agricole de Bras-Panon

L’inauguration officielle de la 45ème édition de la Foire de Bras-Panon s’est déroulée ce samedi 4 mai 2024 en présence de Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, Serge Hoareau vice-Président en charge de l’agriculture du Département, et des différents représentants du monde agricole. Du vendredi 3 au dimanche 12 mai, la Foire de Bras-Panon propose aux visiteurs un programme alliant débats, rencontres, découvertes, animations portant sur le thème du climat. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Département)

« Le Département, en qualité de chef de file de la politique agricole et de gestionnaire des fonds européens, s’attache à soutenir et à accompagner ce monde agricole en pleine mutation, tout en continuant à faire rayonner son excellence ainsi que le travail de ses femmes et de ses hommes. Nous sommes un territoire qui rayonne, grâce à des produits d’exception reconnus au niveau national et même international», a expliqué Serge Hoareau.

- Infos pratiques -

Ouverture à 9h00

Tarif : 3 euros

Tarif réduit de 2 et 1 euros pour les clubs de 3ème âge et les centre de loisirs et de formation

Gratuit pour les PMR