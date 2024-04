Le Département célèbre le Nouvel An Tamoul

Ce vendredi 26 avril 2024, la Villa du Département s’est parée de mille couleurs pour célébrer le Nouvel An Tamoul. Les festivités ont été marquées par des danses traditionnelles, des ateliers culturels et un concert du groupe Sangeetham. Le Président du Département, Cyrille Melchior, a salué la communauté tamoule et souligné l’importance de la diaspora indienne dans l'histoire réunionnaise. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : conseil départemental)

"Je veux souligner l’importance de la diaspora indienne qui contribue avec force à la construction de la destinée réunionnaise dans l’histoire modeste de notre île", a insisté Cyrille Melchior.

Ce sont ces traditions héritées des premiers engagés indiens, arrivés après l’abolition de l’esclavage à La Réunion. Elles étaient mises à l’honneur à l’occasion de la célébration du Jour de l’An Tamoul.

« Ces festivités sont l’occasion de louer et de célébrer ce modèle social et sociétal que nous avons su bâtir, ici, à La Réunion, et que nous appelons communément le bien vivre ensemble réunionnais », a souligné le Président du Département.

Cyrille Melchior, accompagné du Consul Général de l’Inde, Bhupendra Singh, et du Président de la Fédération Tamoule, Jean-Luc Amaravady, ainsi que du reste de la délégation des officiels, ont pu ensuite visiter le « village Tamoul ». Différents ateliers étaient proposés dont le tressage, la fabrication de jus de canne et de massalé, la confection de marlé et le drapé de saree.

De la musique karnatique venu tout droit du sud de l’Inde mais aussi des spectacles de danses avec l’association Muttamij Alayamont, ont rythmés les festivités. C’est sur le Pushpanjali que s’est ouvert le spectacle. Une danse suivie d’une prière dédiée à Ganesh. Autre danse héritée du Bharathanatyam, le Thillana qui a émerveillé les invités. Une soirée qui s’est achevé avec un concert musical du groupe Sangeetham.