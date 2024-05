Le Département consolide son soutien à la culture du riz à La Réunion

A l'issue de la commission permanente décentralisée à Bras-Panon, dans le cadre de la 45e édition de la foire agricole, le Président du Département, accompagnés des vice-présidents Serge Hoareau délégué à l'Agriculture et Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon ainsi que de plusieurs conseillers départementaux, sont venus à la rencontre des agriculteurs, des artisans et des exposants sur le champ de foire. "C'était l'occasion pour Cyrille Melchior de confirmer le soutien de la collectivité au développement de l'agriculture en général, avec un focus particulier sur la relance de la culture du riz à La Réunion" note la collectivité départementale dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

"C'est une filière d'avenir et d'innovation. D'abord parce que le marché est là. Les Réunionnais consomment du riz presque tous les jours. Aujourd'hui, nous avons des pionniers et des producteurs capables de proposer une production locale. On commence à avoir de plus en pus de champs de riz et de production en hausse selon les méthodes réunionnaises" se réjouit Cyrille Melchior.



Les activités, les séances de dégustation du riz péi et de distribution de plants, ainsi que les formations proposées aux particuliers et aux professionnels par l'Association Riz Réunion (ARR) sont exposées sur le stand du Département qui connaît une forte affluence sur le champ de foire de Bras-Panon, grâce à l'engouement des Réunionnais pour le riz ainsi qu'aux activités ludiques autour de la connaissance de la collectivité et de la marque 100% Réunion.

Lors des échanges aves des membres de l'ARR, Cyrille Melchior a renouvelé l'engagement du Département et sa volonté de soutenir la filière naissante : "Nous encourageons les agriculteurs, de plus en plus nombreux, qui se sont lancés dans la culture du riz. Au Département, nous allons développer nos mesures pour qu'elles soient étendues aux planteurs de riz".

Nicolas Florence, directeur de l'ARR n'a pas manqué de souligner l'importance de l'accompagnement du Conseil départemental depuis le début de l'expérimentation il y a 5 ans.

"Le Département est le plus gros moteur de la culture rizicole ici à La Réunion. La production est évaluée aujourd'hui à 3-4 tonnes. Nous misons avant tout sur la formation rizicole à destination des particuliers et des professionnels. Aujourd'hui, 52 planteurs sont engagés dans la plantation de riz dit pluvial, respectant la démarche agro-écologique. Le travail reste à l’échelle humaine. Dans un premier temps, l’objectif est de compléter l’offre maraîchère et de réaliser la semonce chaque année. Lorsque les professionnels auront maîtrisé la technicité, ils pourront étendre leurs parcelles et augmenter les productions. L'augmentation du nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche figure aussi parmi les conditions nécessaire pour tendre vers la sécurité alimentaire".