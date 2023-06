Le Département déploie 37 millions d’euros pour les réunionnais en situation de précarité

Ce mercredi 28 juin 2023, s’est tenu au conseil départemental la séance plénière. La réunion qui a été axée sur le plan de la stratégie de prévention et la lutte contre la pauvreté, a été précédée par la présentation de trois nouvelles caravanes d’accès aux droits et à l’information. Par ailleurs, 37 millions d’euros vont donc être injecté dans le secteurs de l’aide sociale à l’enfance, la proximité renforcée, l’accompagnement à la parentalité, la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, ou encore l’insertion des Réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo: Conseil départemental)

Avant l’examen des rapports, les élus et les représentants de l’Etat ont pu découvrir les 2 nouvelles caravanes d’accès aux droits et à l’information qui seront mises en service en juillet, portant au total à trois le nombre de caravanes qui sillonneront les routes de l’île pour aller vers les populations les plus fragiles, que ce soit dans les quartiers isolés ou les quartiers urbains. Ce fut l’occasion de présenter les partenaires associatifs qui contribueront à dynamiser et à enrichir le dispositif.

En ouverture de la séance, le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior, le Vice-Président Jean-Marie Virapoullé et le Préfet, Jérôme Filippini, ont fait un point d’avancement sur la mise en œuvre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi signée entre le Département et l’Etat en 2019. Tous ont souligné la qualité du travail mené permettant à la Collectivité départementale de renforcer son accompagnement des publics les plus vulnérables.

Au total, 37 millions d’euros ont été mobilisés pour soutenir la population réunionnaise dans des thématiques diverses telles que l’aide sociale à l’enfance, la proximité renforcée, l’accompagnement à la parentalité, la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, ou encore l’insertion des Réunionnais. La convention se terminant fin 2023, le Préfet a d’ores et déjà annoncé la continuation de ce partenariat à travers le Pacte Local des Solidarités actuellement en cours d’élaboration en vue d’une mise en œuvre dès 2024.

Les Conseillers départementaux ont ensuite procédé à l’examen des rapports avec notamment la présentation du rapport d’activités 2022, du compte de gestion et du compte administratif 2022 et du budget supplémentaire 2023.

Les élus ont par ailleurs présenté une motion relative à la taxation des alcools et du tabac au bénéfice de la santé des Réunionnais.