Le Département et l’Etat signent deux conventions décisives pour La Réunion

Ce mardi 14 mai 2024, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu en entretien, Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, en visite sur l’île. Leurs échanges ont notamment permis d’aborder les difficultés rencontrées dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et, pour Cyrille Melchior, de plaider en faveur d’un « accompagnement concerté et coconstruit ». Nous publions le communiqué du Conseil départemental ci-dessous (Photo : Com CD974)

« Je constate que le Département de La Réunion a mené un travail qui a porté ses fruits, avec 30% des personnes qui ont retrouvé un emploi, commentait Marie Guévenoux à l’issue de leur rencontre. Ce sont les résultats souhaités par le Président de la République. Mais j’entends aussi les spécificités de La Réunion. »

L’entrevue a été suivie par la signature de deux conventions décisives pour La Réunion. Des signatures auxquelles ont assisté de nombreux vice-Présidents et Conseillers départementaux.

La première porte sur la poursuite de l’aménagement hydro-agricole structurant de la Réunion avec le projet Mobilisation des ressources en eau des microregions est et nord (MEREN). Le projet permettra le développement de l’irrigation et donc la préservation d’un foncier agricole sur près de 5250 ha de terres cultivées. Il représente également un outil efficace de sécurisation, au plan quantitatif comme au plan qualitatif, de l’approvisionnement en eau des populations sur ces microrégions. L’opération se décline en deux tranches et concerne au total 7 communes (Bras-Panon, Saint-Benoit, La Plaine des-Palmistes, Saint-André, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis). Par la signature de la ministre chargée des Outre-mer, le gouvernement confirme l’engagement pris par Elisabeth Borne, alors Première ministre, d’apporter 30 millions d’euros au projet, qui en coutera près de 500 millions au total. « Nous souhaitons bien évidemment que ce partenariat puisse s’inscrire dans la durée pour permettre un aménagement durable et cohérent du territoire dans un souci de solidarité pour les micro-régions qui en ont le plus besoin » commentait Cyrille Melchior.



La seconde convention signée est le Pacte local des solidarités 2024, qui remplace la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ce nouveau partenariat Etat-Département permettra de consolider les dispositifs existants en matière d’action sociale, tout en intégrant de nouvelles actions correspondant aux besoins de la population, pour un montant prévisionnel global de plus de 16 millions d’euros.



« A travers ces deux actes fort, l’Etat réaffirme avec force et détermination son engagement pour La Réunion et les Réunionnais, aux côtés du Département, concluait Cyrille Melchior. Nous serons à la hauteur des enjeux présents et à venir, pour un territoire résilient, solidaire et bienveillant. »