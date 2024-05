Le Département étend son réseau d’irrigation de 451 hectares supplémentaires

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a inauguré, le mercredi 29 mai 2024, une nouvelle extension des périmètres irrigués dans le Sud de l’île, sur les communes de Saint-Pierre et du Tampon. Un événement auquel participaient également le vice-Président Serge Hoareau, Président de la Saphir, les vice-Présidents Gilles Hubert et Thérèse Ferde, et le Conseiller départemental Jean-Louis Pajaniaye. André Thien-Ah-Koon, maire du Tampon, et Stéphano Dijoux, premier adjoint au maire de Saint-Pierre, étaient également présents. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental (Photo Alexandre Rivière / Com CD974)

Grâce à 25 km de canalisations, connectées à un réservoir de 3 650 m3 et à une station de pompage, c’est 451 hectares supplémentaires qui vont ainsi bénéficier de l’eau captée dans le Bras de la Plaine. Après Montvert et Anse-les-Hauts, c’est le secteur de Bassin-Martin qui rejoint ainsi la vaste étendue de 15 000 hectares des périmètres irrigués départementaux, dont l’extension dans le Sud avait été programmée dans le Plan départemental de l’eau et des aménagements hydrauliques (PDEAH).

"Cette inauguration confirme la volonté du Département de mener une politique résolue de gestion globale de l’eau au profit de l’ensemble du territoire, et particulièrement pour le Sud et l’Ouest qui avaient un besoin urgent de rééquilibrage, expliquait Cyrille Melchior. Au total, près de 14 millions d’euros sont investis par le Département et l’Europe pour ce projet qui permet de conforter la vocation agricole des pentes du Sud de l’île tout en limitant les pressions sur la ressource en eau potable."

Après avoir salué la clairvoyance des élus départementaux qui, dès les années 1970, avaient pris à bras le corps le problématique de la gestion de l’eau, le Président du Conseil départemental a aussi évoqué les projets MEREN et PRODEO, qui permettront de connecter le Nord, l’Est et les Hauts de l’île au réseau d’irrigation départemental.

Serge Hoareau rappelait, lui, que l’installation des 80 nouvelles prises d’eau du secteur de Bassin-Martin permet à plus de 200 agriculteurs d’irriguer leurs champs et d’augmenter leurs rendements. Une trentaine d’entre eux a d’ailleurs déjà souscrit un abonnement en prévision de la saison sèche.

"Ce secteur va être un nouvel espace de diversification agricole » assurait-il. « C’est le résultat d’une politique volontariste, équilibrée et efficiente" commentait également Gilles Hubert.