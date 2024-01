Le Département, partenaire du plan de sauvegarde

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, est cosignataire avec la maire de la ville de Saint-Denis, le Président de la Cinor, le Préfet et d’autres partenaires, d’une convention relative à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de la copropriété de La Chaumière, à Saint-Denis (Photo : Conseil Départemental de La Réunion)

Lancé pour la première fois en Outre-mer, le 29 janvier 2024, ce plan porte sur la réalisation de chantiers de réhabilitation et de rénovation de la cité de La Chaumière, construite en 1963 dans le secteur de Montgaillard, au début des rampes de Saint-François. Selon les explications de Brigitte Adame, adjointe au maire, élue du quartier en charge du dossier et Conseillère départementale, le périmètre concerné s'étend sur 3,5ha abritant un millier d’habitants, et comprend notamment 345 logements locatifs dans 5 immeubles ainsi qu'une trentaine de maisons individuelles. "Ces bâtiments sont dans un état dégradé compte tenu de leur âge : le plan prévoit alors un dispositif d'accompagnement lourd de la copropriété́".

"En tant que moteur de l’action sociale, le Département s’inscrit pleinement à cette démarche, a indiqué le Président Cyrille Melchior. Nous prenons nos responsabilités, aux côtés de la ville, pour mobiliser nos services sociaux et apporter notre appui dans le nécessaire travail d’accompagnement social qui porte sur plusieurs axes dont la lutte contre la précarité à travers le volet financier ou l’aide alimentaire; ainsi que l’accompagnement des familles, notamment sur le volet du soutien à la parentalité".

- Le département table sur une enveloppe prévisionnelle à 1,3 million d’euros -

En plus de l’accompagnement social, le Département engage aussi des moyens financiers dans ce projet immobilier : la Collectivité accordera une subvention à chaque syndicat de copropriétaires à hauteur de 5% du montant des travaux et honoraires subventionnables sur les parties communes. Concernant les parties privatives, le dispositif départemental d’aide à l’amélioration de l’habitat sera mobilisé afin de soutenir l’effort de réhabilitation des logements. Au total, l’enveloppe prévisionnelle consacrée par le Département sur cette opération s’élève à 1,3 million d’euros.

Cyrille Melchior n’a pas manqué de saluer "l’esprit d’unité et de solidarité" qui a prévalu dans ce dossier. "Ce plan de sauvegarde est un modèle d’engagement partenarial qui a vocation à être reproduit sur d’autres projets du territoire où il est important d’intégrer cet aspect humain".