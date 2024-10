Le Département se mobilise contre les feux de forêt

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, était au côté du Préfet Jérôme Filippini, le lundi 14 octobre à L’Etang-Salé, pour lancer la campagne annuelle de sensibilisation au risque feux de forêt. Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a ainsi pu présenter à ses deux tutelles les moyens dont il dispose pour lutter contre les incendies : les engins terrestres mais également les drones ou le Dash 8, les caméras thermiques ou les citernes mobiles. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Il s’agissait de rappeler la stratégie mise en œuvre pour prévenir le risque de feux de forêt. Elle s’appuie sur la prévention, en sensibilisant la population aux conduites à tenir, et sur la mobilisation des moyens terrestres et aériens.



Cyrille Melchior a saisi cette occasion pour réaffirmer l’engagement total du Département au côté du SDIS 974 dans ses missions de sécurité publique. Son budget est ainsi en augmentation pour soutenir la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 2023 – 2027, validé l’an dernier, et cela malgré un contexte financier très contraint pour la Collectivité, lié à la hausse de ses dépenses sociales.



En 2023, la contribution départementale pour le SDIS de La Réunion s’élevait ainsi à 68,9 millions d’euros, contre 63,8 millions en 2022, soit une hausse de près de 10%. Cette contribution a été portée à 76,4 millions d’euros en 2024. En 2 ans, le budget du SDIS 974 a ainsi augmenté de 20%.



Le Président du Conseil départemental a aussi voulu saluer la mobilisation des équipes du SDIS, constamment en alerte afin de pouvoir se projeter à tout moment et rapidement sur les incendies qui peuvent se déclarer un peu partout sur l’île, même dans des zones particulièrement escarpées.



"Les feux de forêts sont des événements dramatiques, car ils mettent en péril des vies, celles des femmes et des hommes qui les combattent, mais aussi de la biodiversité, de la faune et de la flore, qui en est victime, et qui disparaîtra peut-être à jamais. Soyons vigilants !" expliquait-il.



Alors que l’ensemble des acteurs de la lutte contre les feux de forêt (Météo-France, ONF, Parc national, Police, Gendarmerie) présentait ses actions, le préfet Jérôme Filippini abondait dans le même sens : "90% des feux sont d’origine humaine. Il n’y aurait pas de feux de forêt sans mauvais comportements, parfois de la malveillance. Tout le monde doit être mobilisé."