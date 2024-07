Le Département soutient les missions à l’international des jeunes volontaires

Ce lundi 15 juillet 2024, le Président du Département, Cyrille Melchior, a signé avec France Volontaires représentée par sa Responsable de l'antenne de La Réunion Anne Korszuk, une convention portant sur le financement de nouvelles missions, au Palais de la Source. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Département de La Réunion)

Le Département mobilise depuis plusieurs années les dispositifs de volontariat à destination des pays de la zone Océan indien, pour renforcer son programme d’insertion des jeunes Réunionnais. Depuis plus de 20 ans, la Collectivité collabore ainsi avec France Volontaires qui est l’opérateur du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères, en charge de l’organisation des missions et des recrutements des jeunes dans le cadre des dispositifs de volontariat.

"Ces programmes constituent une offre de mobilité dans la zone océan Indien pour des jeunes Réunionnais en demande d'une expérience à l'étranger. Cela répond aussi aux besoins de certaines structures des pays de la zone qui bénéficient ainsi de ressources humaines qualifiées" a précisé le Président Cyrille Melchior qui a signé avec France Volontaires représentée par sa Responsable de l'antenne de La Réunion Anne Korszuk, le 15 juillet 2024 au Palais de la Source, une convention portant sur le financement de nouvelles missions.

Deux dispositifs sont financés par le Département dans ce cadre. Primo, le VSC ou Volontariat de Service Civique à l'international permettant à des jeunes de 16 à 25 ans de réaliser une mission d'intérêt général a l'étranger pendant 6 à 12 mois. Et secundo, le VSI ou Le Volontariat de Solidarité Internationale qui permet à des jeunes âgés de 25 à 35 ans, diplômés, d'effectuer une mission à l'étranger pendant un an, renouvelable une fois.

La convention nouvellement signée porte sur le co-financement de 17 missions de VSI à hauteur de 150 000€ par le Département sur un budget total de près de 1M€ dont 85% d’Interreg. Il s'agit à la fois de prolongation de missions de volontaires déjà en poste (2), de reconduction de missions avec le recrutement de nouveaux volontaires (9) et de création de nouvelles missions (6) aux Comores, en Inde, au Kenya, à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles, en Tanzanie et en Namibie. L'appui à la francophonie constitue l'axe principal de la programmation.

Les missions des volontaires consistent en des postes de chargé de communication, de chargé de marketing, d'assistant culturel, de directeur adjoint d'Alliance Française ou encore de chargé de projets. À cela s’ajoutent 6 missions de VSC à Madagascar principalement, et 2 missions de VSC malgaches accueillis à La Réunion, co-financées par le Département à hauteur de 37 000€ sur un total de 115 000€.

Cyrille Melchior rappelle que "Le soutien aux contrats de volontariat fait partie des axes prioritaires du Département, définis dans l'Ambition Coopération régionale du plan de mandature 2021/2028. Ces missions sont aussi importantes dans la mesure où elles offrent à nos jeunes Réunionnais l’opportunité de mettre leurs connaissances et leurs talents à disposition des populations de ces pays et en même temps d’enrichir leurs parcours et revenir à La Réunion avec les expériences et les nouvelles compétences qu’ils ont acquises à l’international".