Le Département victime d’une cyberattaque

Mercredi 13 novembre, les systèmes informatiques du Département ont été victimes d’une cyberattaque, annonce-t-il ce jeudi. "Grâce à l’intervention rapide des équipes informatiques, l’attaque a pu être endiguée" précise-t-il. Par mesure de précaution et pour éviter tout risque de propagation, tous les réseaux informatiques de la Collectivité ont été temporairement interrompus avec l’extérieur. Une fuite de données limitée a été constatée. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Les auteurs de cette attaque et leurs motivations ne sont pas connus. Une cellule de crise a été immédiatement mobilisée afin d’évaluer les conséquences et rétablir, dans les meilleurs délais, les réseaux informatiques" détaille le Département.

Un dépôt de plainte est actuellement en cours auprès des services de police, et une notification a été adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

"A ce stade, la messagerie électronique est suspendue. Plusieurs plateformes sont temporairement inaccessibles pour les usagers. Il est possible de joindre nos différents services par téléphone aux numéros habituels" explique la collectivité.

Malgré cette cyberattaque, les différents services du Département "restent ouverts et continuent d’assurer leurs missions de service public".

Le Département se dit "pleinement mobilisé pour assurer la continuité de ses services et limiter au maximum les perturbations liées à cet incident".

"Nous tiendrons le public informé régulièrement de l’avancée des actions mises en place. Nous remercions nos usagers, collaborateurs, partenaires, prestataires de leur compréhension et coopération" ajoute-t-elle.

"Nous travaillons sans relâche pour identifier l’étendue de cet incident et pour renforcer la sécurité de notre système informatique. Nous encourageons nos publics à rester vigilants. Nous transmettrons des mises à jour régulières au fur et à mesure que la situation évoluera et vous remercions pour votre compréhension", indique le président du Département Cyrille Melchior.