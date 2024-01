Saint-Leu : le Jardin botanique a tout un programme pour les vacances

Le jardin botanique des Mascarins propose, pour le mois de janvier 2024, son programme d'activités culturelles, à vivre en famille ou entre amis. Toutes les activités se dérouleront sur le site du jardin et les inscriptions se font en ligne (Photo rb/www.imazpress.com)

Demandez le programme :

- Exposition Europa Joyeux des Iles Eparses à partir du 2 janvier 2024, visite guidée le mardi 16 janvier 2024, 7€ par personne



- Exposition Can B : “Les canettes, vecteurs de messages environnementaux et humanistes » du 2 au 8 janvier 2024, visite guidée le 5 janvier 2024



- Allons Bruncher Mascarin 6 janvier 2024 de 10h à 14h , 27€ par personne



- Atelier Naturopathe Mercredi 10 Janvier 204 à 10h et à 14h, 10€ par personne

- Les Arts des Arbres - Grimpe d'arbre à Mascarin 17-18-19 janvier 2024 à 9h30 et 13h30, 10€ par personne



- Visite Guidée Mascarin Pendant toutes les vacances, 10€ par personne

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Dimanche à 11h et 14h30 // Samedi uniquement à 14h30



- Explor Game - Thalia et Le Trésor de Commerson, 10€ par personne



- Atelier Arts Plastiques avec Christel Girault, inscriptions par téléphone au 0693920699

• Dates zenfans : ( 6/15 ans)

du mardi 02/01 au vendredi 05 janvier de 10h à16h

du lundi 08 au jeudi 11 janvier de 10h à16h

du lundi 15 au jeudi 18 janvier

• Dates letiboudchou : ( 3ans et demi / 6 ans)

samedi 06 janvier de 10h à 14h

vendredi 12 et samedi 13 janvier de 10h à 14h

vendredi 19/01 et samedi 20 janvier de 10h à 14h



Les inscriptions se font en ligne ici Tous les paiements s'effectueront sur site à l'entrée du jardin.

