Maïdo : belvédères des Orangers, de Roche Plate et du Souffleur fermés pour des travaux

Situé en cœur de Parc National et classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO depuis 2010, le Maïdo entre dans une phase de travaux à partir du 25 mars jusqu'en septembre 2024. Fragilisé par les incendies (notamment celui de 2020) et en partie fermé au public depuis, le site du Maido sera totalement requalifié pour offrir au public des conditions optimales de visite (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le Grand belvédère restera accessible pendant toute la durée des travaux (du 25 mars à septembre 2024). Son accès sera cependant réduit et modulé selon les besoins du chantier. Les belvédères des Orangers, de Roche Plate et du Souffleur resteront quant à eux fermés jusqu'à la réouverture totale du site.



Pour le bon déroulement du chantier, le parking le plus proche du Grand belvédère sera totalement occupé par les entreprises en charge des travaux.

Aussi, le stationnement des visiteurs sera limité au parking de l'espace de vente en contrebas et aux zones de stationnement existantes aux abords de la route.

Les travaux porteront particulièrement sur le réaménagement et la sécurisation du site, l'accessibilité du Grand Belvédère avec un cheminement aménagé et la valorisation des matériaux et des savoir-faire locaux.