Le président du Département demande la révision de l’arrêté de catastrophe naturelle

Le passage du cyclone Garance le 28 février 2025 a causé des dommages considérables sur l’ensemble de notre île, affectant gravement nos infrastructures, nos habitations et le quotidien de nombreux Réunionnais. (Photo rb/www.imazpress.com)

L’arrêté du 7 mars 2025, publié au Journal Officiel ce jour, reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour les 24 communes de La Réunion. Cependant, seules les communes de Sainte-Marie et Sainte-Rose ont été reconnues pour le phénomène de “vents cycloniques”, tandis que 22 autres le sont pour “inondations et coulées de boue”, excluant ainsi Saint-Pierre et Saint-Philippe.

Cette distinction ne reflète pas fidèlement la réalité des dommages subis. De nombreuses communes que nous avons visitées avec le Préfet et le Ministre des Outre-mer, notamment dans l’Est de l’île, ont enduré des vents dépassant les 200 km/h, entraînant des destructions majeures.

Ne pas reconnaître l'ensemble des communes pour les “vents cycloniques” dans l’arrêté actuel, crée une inégalité de traitement et complique l’accès aux indemnisations pour les sinistrés concernés.

En tant que Président du Conseil Départemental de La Réunion, je demande une révision urgente de cet arrêté afin d’intégrer toutes les communes affectées par les vents cycloniques.

Cyrille Melchior

Président du Conseil Départemental de La Réunion