Le programme du jardin botanique Mascarin pour juillet et août

Le Jardin Botanique de La Réunion Mascarin dévoile son programme pour les vacances de juillet et août. Plongez dans un monde d'activités captivantes pour tous les âges avec des visites guidées thématiques, des ateliers créatifs, une chasse au trésor au cœur de la nature, la pratique des arts du cirque et la grimpe aux arbres, ainsi qu'une séance de dédicace de Bernadette Thomas et un brunch au Vieux Pressoir. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Visites guidées (10 euros) :

- Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches de 11h à 14h30 et le samedi à 14h30 : jardin du Mascarin

- Mardi 23 et vendredi 19 juillet, vendredi 9 et mardi 13 août : "La Découverte Botan'historique du Domaine"

- Jeudi 18 juillet à 11h : "La Découverte des Endémiques de La Réunion avec Le Jardin & Le Conservatoire"

Ateliers créatifs avec AIRJP Tagman (10 euros) :

- Mercredi 17 juillet à 9h : Graff

- Samedi 20 juillet à 9h : Palette de peintre

Ateliers arts platiques avec Christel Guirault :

- Tous les vendredis et samedis de 10h à 14h pour les 6-15 ans

- Du lundi eu jeudi de 10h à 16h pour les 3-6 ans

Inscription au 0693 92 06 99

La journée roman avec Lisiane Bernadette Thomas, accompagné d'une séance de dédicace de son livre "Jeanne, Il était une femme" se déroulera mercredi 17 juillet à partir de 10h.

Chasse au trésor Explore Game, Thalia & Le Trésor de Commerson : 10 euros pour participer et 7 euros le ticket d'entrée

Stages cirque Utopik Bazar :

- Théâtres d'ombres du 8 au 12 juillet (9h-12h), pour les 6-12 ans

- Acrobatie et équilibre du 15 au 19 juillet (9h-16h) pour les 6-12 ans

- Marionettes du 22 au 26 juillet (9h-16h30) pour les 3-6 ans

- Nature du 22 au 26 juillet et du 29 au 2 août (9h-16h30) pour les 6-12 ans

- Nature du 5 au 9 août (9h-16h30) pour les 3-6 ans

- Clown et marionnettes du 5 au 9 août (9h-16h30) pour les 6-12 ans

Inscription à utopikbazar8@gmail.com ou au 0692 32 18 15

Dimanche 4 août à 14h : spectacle du Barako Circus suivi d'un atelier cirque de 15h à 16h30 avec Utopik Bazar (7 euros)

Grimpez aux arbres avec Les arts des arbres à Mascarin du mercredi 24 au vendredi 26 juillet à 9h30 et 13h30 (10 euros)

Pour bruncher au restaurant Le Vieux Pressoir, prenez rendez-vous pour les samedis 6 juillet ou 3 août de 10h à 14h au 0262 45 92 59.

Pour les autres activités, inscrivez vous directement sur ce lien.