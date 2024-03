Le Conseil départemental réunit les acteurs du monde sportif

Mercredi 20 mars 2024, à Saint-Pierre, le Conseil départemental a donné rendez-vous aux acteurs du monde sportif péi, en avant-goût des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris et de l’arrivée de la flamme olympique à La Réunion le 12 juin prochain. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Conseil départemental)

Associations sportives, responsables de ligues et de comités ainsi que des bénévoles et des techniciens du sport ont répondu à l’invitation du Conseil départemental qui a érigé un village sportif sur la grande place du Rotary jouxtant le port de Saint-Pierre. Plusieurs activités ludiques et ateliers de découverte ont été proposés au public dont l’escrime, la pétanque, le vol libre, le rugby à 7 en fauteuil, la boxe ou encore le home ball auquel le président du Département s’est initié en toute convivialité, lors d’un match improvisé avec les jeunes champions de handisport.

Lors de sa prise de parole - en présence des dirigeants sportifs ; des représentants de l’État, de la DRAJES (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) ; des élus de la ville de Saint-Pierre ; de Béatrice Sigismeau représentante du maire et vice-présidente du Département ; des Conseillers départementaux Sabrina Tionohoué et Jean-Louis Pajaniaye

Cyrille Melchior a rendu hommage aux sportifs de haut niveau "qui ont fait rayonner La Réunion au niveau national et qui ont porté haut les couleurs de la France à l’échelle internationale. On ne devient pas champion par hasard. Ces victoires, ces médailles et ces titres prestigieux sont les résultats de beaucoup de pratiques au quotidien, d’entraînements et d’efforts déployés lors des compétitions. Je souligne aussi l’engagement et l’implication de l’entourage, des clubs, des ligues, des fédérations mais surtout des parents qui accompagnent nos champions. C’est toute une chaîne de solidarité qui s’organise autour du sport".

Le rôle déterminant du Conseil départemental dans le parcours de réussite des sportifs réunionnais n’a pas été oublié. Le champion de judo Matthieu Daffreville l’a mis en exergue dans son intervention : "le Département m’a toujours aidé depuis le début. Je tiens à remercier le président pour toutes les initiatives qui ont été prises, non seulement pour le sport de haut niveau, mais aussi pour le sport en général".



En effet, rappelons que dans un plan d’action dédié D’Sport, voté le 21 septembre 2022, le Département consacre une aide forfaitaire de 6000 € versée à chaque sportif présélectionné pour les JOP pour soutenir sa préparation, depuis juillet 2023. Cette initiative a nécessité la refonte du règlement départemental d’aides au sport et aux sportifs de haut niveau.

En plus de l’obtention du label Terre des Jeux, le relais de la Flamme Olympique qui sera accueilli à La Réunion le 12 juin prochain constitue le point d’orgue du plan D’Sport. Matthieu Daffreville, Jean-Louis Prianon, Emy Valincourt et Jérémy Basquaise qui porteront les couleurs du Département à l’occasion de cet événement ont pris part à la 2e opération La Réunion Terre de Champions qui a vu aussi la participation de Willy Blain, champion du monde de boxe amateur de 2003 à Bangkok.



Tous sont impatients de "mettre La Réunion en l’air à nouveau, à travers ce passage de la flamme olympique". Pour Cyrille Melchior, ce grand événement tant attendu sera "l’occasion de susciter des vocations et un engouement autour de la pratique sportive. C’est nécessaire car le sport, c’est la santé, c’est le développement personnel, c’est la confiance en soi, c’est la réussite, c’est le bien-vivre, c’est aussi le travail en équipe, c’est le bien-vivre ensemble… Alors mobilisons-nous pour faire rayonner La Réunion, Terre de Champions".

- Les relayeurs du Département -

Emy Valincourt (athlétisme, Championne de La Réunion en catégorie junior et cadet) ; Jean-Louis Prianon (athlétisme, JO de Séoul 1988) ; Alizée Morel (natation, JIOI 2023 à Madagascar) ; Jérémy Basquaise (beach-soccer, Capitaine de l’équipe de France) ; Kelly Lusinier (escrime, Championne de France M23 -2023, double médaillée de bronze en M17 national, Coupe du Monde 2023 à Alger) ; Matthieu Dafreville (judo, JO de Pékin 2008).



Les remplaçants sont Chantale Deleflie (athlétisme, JO d’Atlanta 1996) ; Lucas Tandrayen (handisport, Athlétisme, Multiple médaillé dans différentes disciplines) ; Louna Fiarda (Présidente du Conseil départemental des Jeunes 2022-2023).

- Deux billets d’avion à gagner -

A partir du 21 jusqu’au 28 mars, le public est invité à partager les photos prises près du totem portant une flamme sur la place du Rotary, sur le front de Mer de Saint-Pierre. Ce jeu concours de photo organisé par le Département dans le cadre des JOP2024 permet de gagner deux billets d’avion pour Paris au départ de La Réunion. "Trap un photo" et inscrivez-vous en ligne ici

Le totem sera installé aux autres dates et endroits suivants :

du 11 au 18 avril : Pas de Bellcombe au Volcan

du 16 au 23 mai : Rivière des Roches, Bras Panon

du 1er au 8 juin : Piton des Neiges, Cilaos

du 8 au 11 juin : Chaudron, mur Pelote basque