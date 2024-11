Les Sénateurs votent en faveur de la revalorisation du financement de l'Allocation personnalisée d’autonomie

Dans la nuit du vendredi 22 novembre, au Palais du Luxembourg, les Sénateurs ont voté en faveur de la revalorisation du financement de l'APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et la prise en compte de la spécificité des Collectivités d'Outre mer dans sa répartition.

Ces votes "constituent des réponses favorables aux demandes et autres alertes sur l'accélération du vieillissement de la population lancées par le Président du Département Cyrille Melchior lors de ses multiples rencontres ministérielles à Paris, avant et après les Assises des Départements de France à Angers", souligne le Département.



Première bonne nouvelle : les Sénateurs ont adopté l'amendement gouvernemental porté par Christophe Paul, ministre des Solidarités et de l’Autonomie qui prévoit d'augmenter de 200 millions d'euros le concours de la CNSA (Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie) par rapport au projet déposé initialement par le Gouvernement dans le cadre du PLSS 2025 (Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale).

Cette enveloppe supplémentaire, à répartir entre tous les Départements, fait suite à l'annonce du Premier ministre Michel Barnier à l'issue des Assises des Départements de France à Angers.



"Cette revalorisation du concours de la CNSA, aujourd'hui actée, était aussi au cœur de la rencontre entre Christophe Paul et Cyrille Melchior, le 12 novembre à Paris, comme l'a indiqué le ministre dans son discours au Sénat", écrit le Département.

"La demande du Président du Département de La Réunion à cette occasion, concernant la nécessité de tenir compte des spécificités Outre mer où la dynamique des dépenses d'APA est particulièrement forte, a également été repris et retenu dans l'amendement."



Un sous-amendement qui consacre plus de place pour La Réunion dans ce dispositif, a également été adopté." Il a été porté par la Sénatrice Viviane Malet qui, dans son intervention, a également fait référence à la rencontre décisive du 12 novembre, entre Cyrille Melchior et Christophe Paul", salue la collectivité.

"L'amendement du Gouvernement propose de prendre en compte des spécificités géographiques dans les modalités de calcul de répartition de l'APA. Vous avez indiqué dans son objet que ces critères pouvaient concerner les Collectivités d'Outre mer et après votre rencontre avec le Président du Département de La Réunion, je suis tout à fait favorable à ce principe, mais je souhaiterai qu'il figure dans la loi", a déclaré Viviane Malet.



"Depuis quelques années, avec quelques parlementaires, notamment avec la Sénatrice Viviane Malet et le Sénateur Stéphane Fouassin, nous avons mené des combats pour faire face au financement du mur de vieillissement. Nous avons sollicité les gouvernements successifs et frappé aux portes des ministères afin d’obtenir une compensation supérieure et spécifique pour La Réunion", rappelle Cyrille Melchior.

"Ces derniers jours, j’ai amplifié les démarches en allant à la rencontre de plusieurs membres du Gouvernement à Paris et à Angers, pour signaler une fois de plus l’urgence, face à l’accélération de ce phénomène local : les personnes âgées de plus de 60 ans représenteront 26 % de la population de l’île en 2050, contre 16% actuellement ! Enfin, pour la première fois, nous avons été entendus à travers cet amendement gouvernemental qui prévoit l’application de mesures spécifiques pour des territoires d’Outre mer, surtout pour La Réunion", se félicite-t-il.