Loto du patrimoine 500.000 euros pour le Musée de l’habitation et de l’esclavage

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a reçu un chèque de 500.000 euros des mains de la Fondation du patrimoine, ce samedi 21 septembre 2024, au titre du Loto du patrimoine. C’est le montant maximum qui peut être accordé par la Fondation (Photo : Conseil départemental)

Les bâtiments historiques du musée ont iguré sur la liste des 18 sites emblématiques sélectionnés pour l’édition 2024 du Loto du patrimoine.

La somme attribuée au Département servira à la réfection de l’ancienne usine, pour permettre sa visite sécurisée, et de la "Conciergerie", un ensemble de bâtiments adjacents à la maison principale, qui abritaient la cuisine, un magasin avec cave et, plus récemment, probablement une habitation.

Tous ces travaux s’inscrivent dans le projet de création du Musée de l’Habitation et de l’Esclavage. Ils doivent démarrer courant 2025, pour un achèvement fin 2026.

"Le Département souhaite construire au musée de Villèle une démarche exigeante de connaissance et de transmission" a expliqué Cyrille Melchior.

Ce chantier, qui est évalué aujourd’hui à environ 30 millions d’euros, est une véritable plongée dans l’histoire de La Réunion. Notre ambition est de faire parler toutes les traces et toutes les dimensions du système habitationnaire et du monde de l’esclavage : les murs, les ruines, le paysage, l’univers du sacré, le patrimoine immatériel aussi" a-til ajouté

Le Président du Département a remercié la Fondation et assurait que "grâce au Loto du patrimoine, le projet du musée de Villèle conforte sa dimension d’intérêt national, une reconnaissance légitime, pour la mémoire de ces esclaves et pour l’histoire réunionnaise, qui fait pleinement partie de l’histoire nationale".

Nadège Bernon, représentante dans l’île de la Fondation du patrimoine, a rappellé qu’une campagne de dons est ouverte, notamment pendant les Journées européennes du patrimoine. Les citoyens peuvent ainsi contribuer à la sauvegarde et la mise en valeur d’un patrimoine emblématique de l’île.

La cérémonie de remise de chèque s’est déroulée au Musée historique de Villèle, en présence de la vice-présidente Béatrice Sigismeau, des conseillers départementaux Eglantine Victorine et Jean-François Nativel, aisin que d’habitants du quartier et d’employés du musée.