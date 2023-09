Médaille d’honneur de l’engagement ultramarin : Cyrille Melchior félicite Aurélien Centon

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, félicite "chaleureusement" Aurélien Centon, qui vient de se voir attribuer la Médaille d’honneur de l’engagement ultramarin par le ministre délégué aux outre-mer, Philippe Vigier. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo photo RB imazpress)

"Elu à mes côtés au Département depuis juin 2021, Aurélien Centon a fait montre d’un remarquable et indéfectible dévouement envers les personnes les plus vulnérables dans la continuité de son engagement associatif depuis plus de 12 ans au sein de l’association Pti Coeur.

Aurélien Centon a démontré par son action sur le terrain que le sens des solidarités des Réunionnais permet d’accomplir des actes exceptionnels, en rénovant des maisons ou en accompagnant des malades. Il s’est d’ailleurs beaucoup mobilisé sur la question des rapatriements sanitaires, permettant un renforcement du dispositif départemental.

Son engagement reconnu au niveau national vient honorer un homme de conviction et au grand cœur, une belle âme réunionnaise"