Olympiades départementales des collégiens : horizon Paris 2024

Ce mercredi 19 juin 2024, afin de promouvoir le sport auprès des jeunes et d'entretenir l'engouement pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) a rassemblé plus de 700 élèves de toute l'île pour la deuxième édition des olympiades départementales des collégiens sur la plage de l'Étang-Salé. Nous publions ci-dessous le post Facebook du Département de La Réunion. (Photo : Département de La Réunion)

Toujours dans l’euphorie du passage du relais de la Flamme olympique à La Réunion, le mouvement sportif continue de mobiliser les jeunes dans un esprit de compétition.

Une journée en partenariat avec le Département de La Réunion qui a impulsé la dynamique autour du relais de la flamme mais aussi des JO qui se tiendront en juillet à Paris. Plusieurs disciplines étaient au programme : le beach soccer, le beach tennis, le beach volley, la lutte sur le sable et une épreuve qui est inscrite aux JO, le breakdance.

Tout au long de la journée, les collégiens ont pu se mesurer à travers ces différentes disciplines. Deux classements pour les départager : le classement par activité et le classement par établissement.

- Atteindre l'excellence -

Ce sont environ 88 collèges qui participaient à la manifestation. Les pieds dans le sable pour profiter des sports de plage mais aussi pour s’essayer à la lutte et pas avec n’importe qui. L’équipe de lutte qui a ramené la médaille d’or et de bronze aux derniers championnats de France UNSS était présente pour apprendre les gestes de ce sport d’endurance et de stratégie.

Ce sont les collégiens du collège Deux Canons et de Saint-Charles qui sont montés sur le podium. À noter d’ailleurs, que les participations des collèges aux compétitions nationales sont l’occasion de voir l’excellence de la jeunesse, puisque le collège des Aigrettes a terminé en bronze également aux derniers championnats de France UNSS de beach volley.

Une pratique au meilleur niveau mais surtout une pratique pour le plaisir du sport qui permet à tous les collégiens de s’adonner à un sport à travers l’UNSS.

- Vivre ensemble -

"Nous avons eu aussi la chance de faire participer les élèves de l’IMPRO de Saint-Pierre. Ces derniers ont pu participer aux différents ateliers de sport mais aussi se fondre dans les équipes dans un esprit de partage" précise François Metz conseiller technique auprès du recteur et directeur régional UNSS Réunion.

Faire du sport mais aussi surveiller son alimentation et le point info santé du département était également présent pour informer les jeunes sur leur alimentation et les bonnes pratiques à adopter.

Une deuxième édition des olympiades départementales qui signe aussi l’heure de la fin de l'année scolaire pour ces collégiens, qui ont profité pleinement de cet avant-goût de liberté.