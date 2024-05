Partez à la découverte de l'île durant les vacances avec la Fête de la Nature

Activités et visites gratuites

Du mardi 15 au dimanche 19 mai 2024, des visites et activités gratuites auront lieu sur toute l'île à l'occasion de la 18e édition de la Fête de la Nature. Le Département invite les Réunionnais.es à participer durant les vacances à des visites guidées, des animations pédagogiques, des explorations, des plantations de piés de bwa, des randonnées, des bivouac… Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

"La Réunion abrite un patrimoine naturel remarquable dont l’exceptionnelle richesse est reconnue au plan mondial. Grâce à l’action du Département, la conservation de nos espaces naturels sensibles permet à notre territoire de demeurer le sanctuaire d’une biodiversité hors du commun qu’il est essentiel de continuer à protéger, à valoriser, cela, dans une démarche de partage avec le grand public.

Durant 5 jours, nous invitons la population réunionnaise à plonger sans hésitation et avec délectation dans le patrimoine naturel remarquable réunionnais, trésor de la biodiversité française et reconnu au niveau mondial.

30 sites naturels se proposent ainsi d’accueillir les visiteurs pour une expérience enrichissante, accompagnés de nos agents, de nos partenaires et de nos gestionnaires dont je salue le travail et le dévouement.

Pour cette édition, 6 nouveaux sites naturels sont ajoutés au programme déjà riche de cette manifestation : la Forêt de l’Etang Salé où seront proposées des balades de nuit ; la Falaise de la Grande Chaloupe (la Possession) pour une observation exceptionnelle des papangues ; la Crête Roche Vert Bouteille (la Possession) pour explorer l’histoire et la biodiversité de l’entre deux cirques ; la Plaine des Palmistes pour une visite du sentier botanique de la Petite Plaine ; l’Arboretum Thérésien Cadet de l’université de La Réunion (Saint-Denis) pour une découverte botanique et une balade sensorielle et enfin les Avirons où se dévoilera la réserve biologique de Grande Terre.

Ateliers, informations, visites et animations rythmeront donc ces 5 jours de Fête de la Nature durant lesquels plus de 2400 visiteurs sont attendus. Année olympique oblige, des animations autour de la pratique sportive seront proposées, une manière de célébrer avant l’heure le passage de la Flamme Olympique à La Réunion, le 12 juin prochain.

En mai, « replongeons-nous dans la nature » est la thématique de cette 18ème édition riche, prometteuse et surtout accessible, puisque les visites sont ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes et aux personnes en situation de handicap."

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion.

Réservation par mail à fetenature2024@gmail.com ou par téléphone au 0262 97 59 59.