Pass loisirs et transports : "une procédure qui prend du temps" indique le Département

Depuis le mois de mars 2024, les demandes pour les chéquiers Pass Loisirs et Pass Transport - attribués par le Département aux personnes en situation de handicap - ont été ouvertes. Certains bénéficiaires ont déjà obtenu le Pass, d'autrs l'attendent encore. fait leurs demandes dès le début, ils n'ont toujours rien reçu dans leur boîte aux lettres. D'autres, plus chanceux les ont déjà en leur possession. Contacté, le Département souligne : "nous ne notons pas de retard général même si c'est effectivement une procédure qui prend du temps" (Photo www.imazpress.com)

Une personne, dont l'un de ses proches bénéficie de ces deux pass, a expliqué à Imaz Press avoir fait les demandes dès le début.

"J'ai reçu le 11 mars un mail m'indiquant que le pass arrivait à échéance. Dans ce mail adressé par le Département, il est indiqué "vous avez été bénéficiaire du Pass Loisir et/ou Pass Transport pour une durée de trois as. La collectivité ayant décidé de reconduire ses dispositifs d'aides, je vous invite à nous retourner le formulaire ci-joint, dûment compléter et signé à retourner".

Notre interlocutrice a donc dès réception de ce courrier, entamé les démarches pour le renvoyer le jour même.

Malgré une relance le 23 avril, "toujours rien", dit-elle.

Cette personne n'est pas la seule dans ce cas. Sur les réseaux comme sur les ondes d'une radio locale, plusieurs personnes ont témoigné n'avoir toujours pas reçu leurs Pass.

Habitués à recevoir leurs chéquiers rapidement, ils se demandent où sont-ils passés ? Et quand les recevront-ils ?

- Une procédure qui prend du temps -

Interrogé par Imaz Press le Département indique :"nous ne notons pas de retard général même si c'est effectivement une procédure qui prend du temps". La collectivité ajoute :"il est difficile de répondre de manière générale concernant les retards. Il faut des éléments plus précis pour savoir si un dossier s'est perdu".

En mars, "60% des bénéficiaires avaient reçu leur Pass (soit 10.410 bénéficiaires)." précise le conseil Département. En tout, "il reste 8.196 demandes individuelles à traiter par les services, ces les pass seront imprimés à partir du 17 mai", détaille la collectivité départementale

"Les dossiers en cours de renouvellement de droits, c'est-à-dire les premières demandes 2024, seront traités pour une impression à partir du 31 mai. Tous les pass seront réceptionnés avant les vacances scolaires de juillet", souligne le Département avant d'ajouter : "nous continuons à recevoir des formulaires d'inscription : 600 demandes sont arrivées ces 15 derniers jours. Elles seront traitées selon l'ordre d'arrivée dans le service".

- Pass mode d'emploi -

Le Pass loisirs est ouvert aux adultes percevant une allocation adulte handicapé (AAH), une pension d'invalidité de catégorie 2 et 3, aux enfants percevant une Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) et aux personnes de 60 ans et plus n'émargeant plus à l'AAH pour une pension d'inaptitude.

Le Pass Loisirs donne accès à des activités culturelles, sportives et de loisirs à moindre coût.

Le Pass Transport, moyen de paiement délivré par le conseil général, permet aux personnes handicapées ne nécessitant pas pour leurs déplacements de véhicule adapté, de régler leurs déplacements auprès des prestataires de transport agréés assurant un service de transport personnalisé.

Ce Pass est utilisable auprès des taxis conventionnés avec le conseil général et porteurs du macarons "Pass Transport" et sur les trajets "Car Jaune" (excepté les lignes "Ti Car Jaune" et "Z'éclair").

Si pour certain l'attente se fait longue pour obtenir les Pass, les chéquiers peuvent s'utiliser toute l'année.

Qui contacter en cas de questions supplémentaires ? Vous pouvez contacter la Direction de l'Autonomie, Service Mobilité Inclusion / Pass Transport - Pass Loisirs au : 0262 90 37 90. Tous les renseignements sur https://www.departement974.fr/aide/aide-pass-loisirs

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com