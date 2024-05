Plongez au cœur du patrimoine réunionnais avec la Fête de la Nature

Du mercredi 15 au dimanche 19 mai 2024, le Département invite les Réunionnais.es à plonger au cœur de leur patrimoine naturel à l'occasion de la Fête de la Nature. Cette 18e édition, avec comme thématique "replongeons-nous dans la nature", vous réserve de nombreuses visites et activités gratuites sur toute l'île. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

La Fête de la nature permet d'accueillir le public en forêt, en montagne, et même dans un lagon pour un temps d'échanges, de partage et d'explication des facettes et des fonctions des écosystèmes terrestres et marins de La Réunion.

30 sites naturels se proposent ainsi d’accueillir les visiteurs au travers d'explorations, plantations de piés de bwa, randonnées, bivouac,... Pour cette édition, 6 nouveaux sites naturels sont ajoutés au programme:

la Forêt de l’Etang Salé où seront proposées des balades de nuit ;

la Falaise de la Grande Chaloupe (La Possession) pour une observation des papangues ;

la Crête Roche Vert Bouteille (la Possession) pour explorer l’histoire et la biodiversité de l’entre deux cirques ;

la Plaine des Palmistes pour une visite du sentier botanique de la Petite Plaine ;

l’Arboretum Thérésien Cadet de l’université de La Réunion (Saint-Denis) pour une découverte botanique et une balade sensorielle ;

les Avirons où se dévoilera la réserve biologique de Grande Terre.

Réservation par téléphone au : 02 62 97 59 59 du lundi au samedi de 8h à 18h ou par e-mail à fetenature2024@gmail.com