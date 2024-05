Depuis le lancement du Plan 1 Million d'Arbres en août 2019, porté par le Département de La Réunion, ce sont plus de 250.000 arbres endémiques et indigènes qui ont été plantés en ville et en milieu naturel à La Réunion. Ce projet a pour objectif d'atteindre le million de piédbwa péi plantés en 2027 afin "d’œuvrer pour la préservation de la biodiversité". Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo d'illustration : Sly/www.imazpress.com)