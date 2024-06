Révèl out talent : trois village en un pour la 2e édition

Inscrit dans le plan d’actions pour la réussite des jeunes réunionnais mis en œuvre par le Conseil départemental, l’événement Révèl out talent du vendredi 28 juin 2024, est organisé au musée de Villèle pour permettre l'expression des jeunes sous plusieurs formes : le dessin, le chant, la danse, les ronds de kozé. À travers cette action, la Collectivité via la nouvelle Direction de la Jeunesse et des Sports vise à décliner de manière opérationnelle les trois priorités de la politique départementale : accompagner le futur citoyen, faciliter l’accès des jeunes aux droits, accompagner les jeunes vers l’insertion. (Photo : Département de La Réunion)

C’est dans l’ouest de l’île, sur le site emblématique du musée de Villèle à Saint-Paul, que la jeunesse réunionnaise est invitée le vendredi 28 juin de 13h à 17h30.

Cette 2e édition de Révèl out talent est enrichie d’une pléiade d’activités programmées en concertation avec les jeunes eux-mêmes et réparties en 3 villages.

Au stand du Département, tous les dispositifs dédiés aux jeunes seront présentés, dont le Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ), le nouveau Pack jeune citoyen ou encore l’Académie des dalons...

- Village "accès aux droits" -

• Information jeunesse avec le Centre régional information jeunesse (CRIJ)

• Activités de découverte numérique avec Orange digital center

• Espace d’échange avec les jeunes de l'Académie des dalons et la cellule insertion par l'innovation (CIPI)

- Village "talents" -

• Fresque participative (Graf) en présence de Vast

• Mur à souhaits avec comme thématique "Réussir sa vie"

• Échange Rond kozé "Koz nout l'avnir Ensemb"

• Activité sport (boxe ou autre)

• Partage d'expériences avec des professionnels de la musique

• Savoir-faire culturel avec Jordan Tress'Ali et découverte de jeux lontan

- Village "culture" -

• 13h30-14h30 : Scène ouverte - Exprim out talent

• 14h30-16h00 : Forum ouvert - Rond Kozé

• 17h00-18h00 : Concert de Mc Box avec vj Awax

- Une première édition couronnée de succès -

La première édition de Révèl out talent, qui s'est tenue le 7 décembre 2023 au Jardin de l’état à Saint-Denis a connu un franc succès. 874 entrées ont été enregistrées.

Le forum ouvert, destiné principalement à recueillir et à prendre en compte les besoins des jeunes, a vu la participation active de 120 jeunes NEETS (entre 15 et 34 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation). Ces derniers ont notamment défini leurs attentes et leurs besoins autour de 6 thèmes : la famille et la société, l'engagement, l'accès aux droits, la mobilité, la santé et l'orientation et l'insertion professionnelle.

