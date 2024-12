Saint-Denis : la BD en fête au Jardin de l’Etat

BDPI, le festival de la bande dessinée réunionnaise, reprend ses quartiers d’été au Jardin de l’Etat, à Saint-Denis, ce vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre 2024." Auteurs, libraires, éditeurs et lecteurs y sont invités par le Département et l’association Band’décidée (Cri du Margouillat) à fêter la prolifique filière réunionnaise du 9e art" indique le Département dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo conseil départemental)

Après une journée de rencontres professionnelles organisée à la Bibliothèque départementale de La Réunion, le jeudi 5 décembre, le festival battra son plein dans les allées du Jardin de l’Etat, avec une journée pour les scolaires le vendredi 6 décembre et une journée tout public le samedi 7 décembre. Une exposition inédite et des activités ludiques sont au programme.

Trois livres et auteurs en relation avec La Réunion sont particulièrement à l’honneur : Lou Lubie avec son dernier ouvrage, "Racines" (Delcourt, 2024), qui explore l’identité réunionnaise jusqu’au bout des cheveux ; Anjale qui publie le roman graphique "Outre-mères" (Vuibert, 2024), consacré au scandale des avortements forcés à Saint-Benoît, et enfin Appollo et Tehem qui présenteront "Vingt décembre, chronique de l’abolition » (Dargaud, 2024) et sa traduction en créole par Sully Andoche.

Pauline Mermet, éditrice chez Dargaud, vient à la rencontre du milieu professionnel réunionnais et Erwan Surcouf est l’invité vedette du festival.

Samedi, de 9h à 18h, le public pourra partir à la recherche des auteurs munis d’un plan, avec un trésor de bandes dessinées à gagner pour ceux qui les trouveront tous.

Des Ron kozé seront organisés avec Appollo, Tehem, Lou Lubie ou Antoine Moutoussamy, pionnier de la BD réunionnaise avec la revue « Guétali ». Une exposition inédite "Vingt décembre / Vin désanm", en partenariat avec le Cri du Margouillat, la Bibliothèque départementale de La Réunion et le Museum d'Histoire Naturelle, sera également à découvrir, à côté des stands d’éditeurs, libraires, BD d’occasion...