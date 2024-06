Saint-Denis : le Jardin de l'Etat fermé du 8 au 14 juin

A l’occasion de la venue de la Flamme Olympique et paralympique le 12 juin 2024, le Département informe que le Jardin de l’Etat sera fermé du samedi 8 au vendredi 14 juin inclus, pour permettre l’installation et la désinstallation des stands et équipements. Il ouvrira cependant ses portes le 12 juin pour accueillir le public de 10h à 22h. Le restaurant et le snack du Jardin de l’Etat restent accessibles pendant toute la période, par la rue Malartic. (Photo photo RB/www.imazpress.com)