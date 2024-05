Saint-Denis : le Marché Plant'Péi au Jardin de l'État

Le Jardin de l'État, à Saint-Denis, accueille le Marché Plant'Péi, ce samedi 25 mai 2024. Les passionnées de plantes auront l'occasion de rencontrer les horticulteurs et pépiniéristes de la Réunion, parler création de jardins et balcons fleuris, et pourquoi pas dénicher un cadeau pour la Fête des mères (Photo : Département)

Entrée gratuite, de 7h à 13h.

La roue Plant'Péi permettra aux plus chanceux de repartir avec une surprise.

Plus d'information sur la page Facebook de Plant'Péi.