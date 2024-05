Saint-Louis : le Département soutient l’aménagement de Terrain Bory

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, participait, le mardi 28 mai 2024, au côté des vice-Présidentes Flora Augustine-Etcheverry et Camille Clain, ainsi que du conseiller départemental Jean-François Payet, à la pose de la première pierre du projet d’aménagement Terrain Bory, à Saint-Louis, qui va permettre la réalisation d’équipements structurants pour les habitants de la commune. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo : Alexandre Rivière / Com CD974)

Le Département concoure en effet à ce projet par la cession à l’euro symbolique de terrains à la commune. Mais également en lui apportant 900 000 euros au titre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST) 2022 - 2024 signé avec la Ville. Un PST qui prévoit globalement un accompagnement de l’action communale par le Département à hauteur de près de 5,6 millions d’euros, dont 4,6 millions au titre de l’investissement et près d’1 million d’euros au titre de l’action sociale via le CCAS.



Juliana M'Doihoma, maire de Saint-Louis, soulignait le travail mené par sa commune et le Département pour débloquer un projet attendu depuis de très nombreuses années par les habitants du Gol-les-Hauts. Elle pointait également le besoin d’équipements publics dans les écarts, souvent privés de tout.

"Le Département est fier de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice en cédant ces parcelles départementales à la Ville de Saint-Louis afin de permettre la concrétisation de ce projet important pour la commune et ses habitants, puisque permettant un certain nombre d’aménagements profitables à la cohésion sociale et au bien vivre dans ce quartier de Saint-Louis", expliquait Cyrille Melchior.

"Ce travail partenarial va d’ailleurs se poursuivre dans les années à venir puisque notre Collectivité et la Ville de Saint-Louis travaillent actuellement à l’élaboration de la 3ème génération du PST qui devient désormais le Pacte Département et Territoires"

Le projet Terrain Bory prévoit notamment la réalisation d’équipements sportifs et paysagers, d’aires de jeux et de places de parking.