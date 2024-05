Salazie : priorité à la remise en état de la route et à la sécurité des usagers

Après une saison cyclonique intense, qui aura mis à rude épreuve les infrastructures routières, et notamment la RD48 route de Salazie, la priorité du Département, en partenariat avec la Commune de Salazie, est de continuer à sécuriser l'infrastructure afin de permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions de sécurité, notamment au niveau du secteur de l’Évêque (PR8). (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Pour rappel les travaux importants de sécurisation de cette zone, engagés en juin 2022 se heurtent à plusieurs aléas naturels majeurs depuis leur démarrage :

- Les éboulis du 25 décembre 2022 et du 26 Janvier 2023 qui ont entraîné un repositionnement de la nature et du calendrier des travaux, à l'issue d'une phase de concertation avec les acteurs du cirque.

- L’identification d’un compartiment rocheux instable et qui a nécessité la pose d’un matelas de protection de la route pendant la purge effectuée au mois de novembre 2023.

- De nouvelles instabilités relevées suite au passage de Belal, avec un éboulis au PR8 mais également au PR6, et qui a nécessité la mise en place d'une déviation de la chaussée. Les Services du Département sont également intervenus suite au cyclone, au niveau de la zone de grand glissement de Mare-à-Poule-d’Eau au PR19 à 21, ainsi que sur la RD52 route de Grand-Îlet.

La remise en état de la RD48 a commencé début mai et se terminera à la fin de ce même mois, sauf nouvel aléa :

- au PR8 : l'évacuation du matelas de protection nécessaire aux travaux de purge a été réalisée dans la nuit du 6 au 7 mai 2024. Une opération de purge est intervenue le 10 mai suite à un nouvel éboulis survenu le 9 mai. Les travaux de confortement de chaussée et de protection latérale (muret) sont engagés et la reprise de la bande de roulement (enrobé) est prévue à la fin du mois de mai.

- au PR6 : la déviation des câbles des réseaux par les concessionnaires (télécommunication et EDF) a pu être finalisée le 2 mai dernier, permettant de procéder aux travaux de remise en état de la portion de voirie concernée. Ces travaux ont démarré ce 13 mai et se poursuivront jusqu’au 28 mai.

Il est à noter que depuis leur lancement, ces chantiers et les phasages des travaux ont fait l'objet de plusieurs réunions de concertation et de dialogue constant, entre le Département et ses partenaires, dont la Commune de Salazie.

Si la priorité est donnée à la remise en état de l'itinéraire, le proche achèvement des travaux correspondant et l'entrée dans la saison sèche permettront d'envisager de façon plus sereine, avec les acteurs et usagers concernés , les conditions de poursuite des travaux de sécurisation de cet itinéraire essentiel pour la desserte de la commune de Salazie.