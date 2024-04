Salon de l'Agriculture : le Département salue "l’excellence agricole réunionnaise"

Quelques semaines après la fermeture des portes du 60e Salon international de l’agriculture de Paris (SIA), le Conseil départemental a réuni les exposants réunionnais, le mercredi 10 mars, dans l’Hémicycle de l’Hôtel de La Source, pour saluer leur participation et féliciter les médaillés du Concours général agricole 2024. Les producteurs de l’île ont en effet été récompensés cette année par pas moins de 32 médailles, un record. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil Départemental)

Dans le détail, La Réunion s’est adjugé 15 médailles d’or, 11 en argent et 6 de bronze : 18 médailles dont 9 en or, 6 en argent et 3 de bronze pour les rhums ; une en or et une en argent dans la catégorie des bières ; 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 de bronze pour les confituriers ; 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze pour les miels. Une moisson inédite et spectaculaire que le Département voulait honorer lors de cette cérémonie.

"Chers lauréats, je tiens à vous adresser nos sincères et chaleureuses félicitations pour ces médailles obtenues face aux plus beaux produits du monde. Vous avez non seulement fait honneur à La Réunion, mais vous avez aussi éclaboussé ce concours de votre talent, démontrant toute la qualité de votre savoir-faire" commentait Cyrille Melchior.



Le Président du Conseil départemental, qui était accompagné des vice-Présidents Serge Hoareau et Gilles Hubert, a aussi dit la fierté du Département d’avoir conduit cette délégation réunionnaise au SIA. Une délégation particulièrement étoffée cette année, avec 37 exposants qui incarnaient collectivement le bien manger et l’excellence de notre territoire.

"Cette force du collectif que nous avons su impulser il y a 6 ans, qui perdure, et qui s’amplifie même, est la véritable recette de notre succès, continuait Cyrille Melchior. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre engagement à nos côtés témoignant de votre confiance en ce projet qui est plébiscité et reconnu. » Et de se dire "convaincu que La Réunion qui participe chaque année à cet évènement international est La Réunion qui gagne".



Des producteurs et exposants ont profité de cette cérémonie pour remercier le Département de l’aide qu’ils ont reçu pour participer au salon et le féliciter pour une organisation - un « village » de 800 m2 - qui place La Réunion au cœur, et comme point central, du pavillon consacré aux outre-mer.



" Vous tous œuvrez au quotidien à nourrir la population avec des produits savoureux, sains, et de qualité, contribuant à nous amener, doucement, mais sûrement, vers plus d’autonomie alimentaire" concluait-il en donnant rendez-vous aux producteurs et agriculteurs de l’île pour l’édition 2025 du Salon international de l’agriculture.



- Rappel du palmarès 2024 -



• ISAUTIER

Rhum arrangé citron-gingembre Or

Arhumatik Ananas Victoria Or

Rhum blanc agricole Bronze



• SAVANNAH

Rhum traditionnel très vieux Le Must Or

Rhum traditionnel vieux de 5 ans Or

Rhum extra vieux Absolu 2023 Argent



• RIVIERE DU MÂT

Rhum extra vieux rhum traditionnel 15 ans Or

Très vieux rhum traditionnel 1886 Argent



• RHUM CHARRETTE

Rhum brun Kalou Or



• CHATEL

Rhum arrangé Ananas – Vanille Or

Rhum arrangé agrumes Argent



• RHUM METISS

Rhum arrangé Vanille – Café Bourbon Pointu Or

Rhum arrangé Vanille Argent

Rhum arrangé ‘Mi Aim a ou’ Hibiscus Bronze



• RHUM MAMZELL

Rhum arrangé Letchis - Vanille Or

Rhum arrangé Vanille vieilli en fût de Bourbon Argent



• NOUT TI L’ARRANZE

Rhum arrangé Tangor grillé gingembre curcuma Argent

Rhum arrangé Combava Bronze



• DALONS

Bière Strong IPA Or

Bière Passion Lova Argent



• CONFITURIERS DE LA REUNION

Confiture extra agrumes Or

Confiture extra Mangue José - Passion Bronze



• COUTURIER LANTONIRINA FRANCIA

Confiture Banane - Passion Or



• JEAN CHARLES NAGOU

Confiture Mangue - Passion Argent



• ROULOF MATTHIEU

Confiture Banane, Passion, Vanille de La Réunion Argent



• BERNARD SAVREUX

Confiture Ananas - Passion Bronze

Miel du Ouaki Argent



• MIEL DE BOURBON

Miel de Tan Rouge – Miel Vert Or

Miel de Tan Rouge Or

Miel de fleurs tropicales - Eucalyptus Or

Miel de Fleurs tropicales – Jouvence Argent

Miel de letchis Bronze