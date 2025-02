Salon l'agriculture : le Village Réunion fait le plein

"Ouverture en musique ce samedi 22 février du Salon international de l’Agriculture, au Village Réunion à Paris. Situé à l’entrée du Pavillon Outre-mer, au premier étage du Hall 5.2 du Parc des Expositions, Porte de Versailles, l’espace de 800m2 dédié par le Département à l’excellence de l’agriculture réunionnaise a connu un forte affluence dès son ouverture à 9h" écrit le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : conseil départemental)

Les visiteurs sont venus massivement à la rencontre des 36 exposants et de leurs produits. À commencer par les fruits fraîchement débarqués de l’avion : ananas Victoria, pitaya, mangue, longani et fruits de la passion. L’Arifel prévoit d’en écouler pas moins de 4 tonnes.

Les autres produits emblématiques de La Réunion, comme la vanille, connaissent le même engouement. Fidèle au rendez-vous, Graziella Catan de Provanille met en avant cette année le caviar de vanille : "Ce sont des précieux grains, présentés dans des petits flacons de 10 grammes. Quelques grains suffisent pour sublimer vos plats, aussi bien sucrés que salés".

Les produits transformés sont tout aussi prisés. Les stands de confitures "made in Réunion" font le plein. Avec la médaille d’or autour du cou, Préma Patché met en avant "l'indétrônable papaye vanille qui a permis à notre marque Les Délices de Préma, de décrocher le titre de championne de France des confituriers. Je propose aussi quelques compositions originales comme la banane-fraise, le papaye-pain d’épices et la banane-pitaya".

Spécialisé dans le rhum arrangé, Bruno Gossard de Les Saveurs de La Fournaise, propose aussi ses meilleures compositions primées à Paris, à Lyon et en Allemagne : "Ce sont des rhums qui sortent de l’ordinaire, au tamarin, au chocolat noir, au gingembre-miel… Au titre de la nouveauté 2025, je citerai le rhum dit Sept plantes, qui comme son nom l’indique est composé de plantes médicinales".

Les huiles essentielles figurent aussi parmi les produits-phares du Village Réunion. La CAHEB embaume le Village Réunion aux parfums de géranium, de vétiver et de thym patchouli, proposés sous différentes formes : en huile de massage, en anti-moustique, en gel douche… sans oublier l’huile alimentaire de kaloupilé, très prisée par les fins gourmets.

Pour Serge Hoareau, premier vice-Président du Département délégué à l’agriculture "Une fois de plus, notre Collectivité a su donner rendez-vous au public du Salon de l’Agriculture, venu en nombre (re)découvrir l’excellence des produits de La Réunion. Grâce à nos exposants qui sont de véritables ambassadeurs, toutes les conditions sont réunies pour que cette 61e édition soit tout simplement exceptionnelle".

- Trio Métiss et Miss Réunion i mèt lanbyans -



Alon dansé un ti séga, Mamzelle Paula, La rosé tombé … C’est avec ces morceaux emblématiques du répertoire réunionnais que la fête a commencé ce 22 février au pavillon Outre-mer du SIA. Marine Futol, Miss Réunion 2024 était la première à envahir la piste du Village Réunion pour danser sur les chants interprétés par le groupe Trio Métiss.

Le chanteur et percussionniste Nano Daprice; le guitariste Yannick Ah-Chiaye et la chanteuse Loretta Valliamé sont fiers de porter haut et fort le maloya et le séga : "Nous chantons ensemble depuis près de 20 ans. Pour nous, cette expérience exceptionnelle a une saveur particulière car elle nous donne l’occasion de partager avec les visiteurs du SIA la beauté et les valeurs de notre patrimoine musical".

Le trio renforcé par le chanteur Sully Parata et la danseuse Lorinda Nonval donne rendez-vous au public, tous les jours à 10h et à 16h jusqu’au 2 mars, pour garder cette âme créole au sein du Village Réunion. Allon allon !

- Les chefs Catherine et Malet font chanter la marmite -



Chaque petite cuillerée, un régal. La qualité gustative des p’ti plats préparés par le Chef Sébastien Catherine, présent au SIA pour la troisième année, n’est plus à démontrer.

Magret de canard laqué au galabé sur un lit d’achard de mangue verte, au curcuma ont ravi les papilles des visiteurs du Village Réunion pour la première journée.

D’autres surprises viendront les prochains jours. Cette année, le gagnant du 27 ème et 28 ème challenge gastronomique de La Réunion forme un duo avec un autre Chef péi, Jacques Malet pour mettre à l'honneur la richesse des saveurs réunionnaises.

"C'est en direct que nous allons cuisiner, pour offrir un spectacle culinaire unique et susciter l’envie de découvrir les saveurs réunionnaises", fait savoir Sebastien Catherine, relayé par Jacques Malet : "En préparant les plats devant le public, nous souhaitons partager notre passion pour la cuisine réunionnaise tout en mettant en avant les produits réunionnais".