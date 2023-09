Semaine bleue : demandez le programme

Le conseil départemental a publié ce vendredi 29 septembre 2023 l'intégralité du programme de la Semaine bleue. Dédiée aux seniors et au vivre-ensemble, l'événement s'étalera sur la première quinzaine du mois d'octobre (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

CCAS DE SAINT PIERRE

02 octobre 2023 – 8h30 à 12h00

Petit déjeuner partage

Marche bleue inter-résidence, intergénérationnelle

Lieu : Front de mer Saint Pierre

03 octobre 2023 – 9h00 à 16h30

Loto quine et après-midi dansante

Lieu : Joyau des Songes – Route de l’Entre Deux

04 octobre 2023- 8h30 à 16h00

Yoga et pique-nique

Lieu : Aire de Pique-nique Grand Bois

05 octobre 2023 – 11h00 à 16h30

Déjeuner dansant – Défilé des séniors

Lieu : « Lagon Bleu » Chemin Maxime - Rivière La Cafrine

06 octobre 2023 – 8h00 à 11h00

Brunch partage ou riz chauffé

Animation musicale

Moment de convivialité

* Lieux : Les Résidences

* Le Tournesol (Rue du Four à Chaux)

* Mondéo (Saint-Pierre Centre-Ville)

* Moza et Fleur de Jade (avenue Luc Donat),

* Le Lavoir (Centre-Ville Rue Presbytère),

* Les Oliviers (Bois-D'Olives, Chemin Balzamine)

MAIRIE DE SAINT-PAUL

02 octobre 2023 – de 8h à 16h

Ateliers : Santé/Bien-Etre

Lieu : Jardin de l’hôtel de ville

03 octobre 2023 – de 8h à 16h

Journée de rencontres, d’échanges et de partage

Activités sur la thématique de la mer et autres

Lieu : Hauts de plage de l’Hermitage/boulodrome

04 octobre 2023 – de 8h à 16h

Journée de rencontres intergénérationnelles d’échanges et de partage

Rapprochement et transmission de valeur des générations à travers des activités

Lieu : Salle polyvalente de Barrage à la Saline

05 octobre 2023 – de 8h à 16h

Journée de rencontres, d’échanges et de partage

Ateliers : Santé/Bien-Etre

Lieu : Case et Plateau Noir de Sans Souci à Bois de Nèfles

06 octobre 2023 – de 8h à 16h

Journée de rencontres, d’échanges et de partage

Ateliers : Santé/Bien-Etre/artisanaux/animation musicale

Lieu : Salle polyvalente de la Petite France au Guillaume

08 octobre 2023 – de 8h à 17h

Journée de clôture

Messe à 9h30/discours/repas/bal

Lieu : Parking du CCAS sur le Front de Mer

CCAS DE SAINTE-SUZANNE

03 octobre 2023 – de 8h à 13h

Matinée sportive intergénérationnelle avec des lycées

Ateliers de prévention et de sensibilisation, et dépistage diabète sur le stade B du Bocage

04 octobre 2023 – de 8h à 13h

Conférence Débat sur la thématique « Mieux manger pour bien vieillir » avec l’intervention d’une nutritionniste, et l’association des diabétiques AFD 974

Actions dans les mercredis jeunesse avec l’intervention des personnes âgées sur la consommation des légumes d’antan

05 octobre 2023 – de 8h à 13h

Journée de rassemblement des personnes âgées à la salle des fêtes avec divers ateliers de bien être, de jeux, stand d’information, concours culinaire, repas et animation dansante l’après-midi

CCAS PETITE ILE

03 octobre 2023

Atelier Bien être

04 octobre 2023

Forum accès au droit, social, sport et santé

05 octobre 2023

Sortie au colosse avec repas partage

07 octobre 2023

Repas dansant

CCAS DE SAINTE-MARIE

04 octobre 2023

Marche bleue

05 octobre 2023 – de 8h à 15h30

Atelier nutrition,

Atelier mémoire,

Atelier mobilité

Initiation Autonomie Numérique

Kafé-Kozé

Lieu : centre social

06 octobre 2023 – de 9h à 18h

Exposition des clubs

Stand information

Animation conviviale

Chorale de la maison des Séniors

Spectacle préparé par les clubs

Orchestre et chorale

Bal de clôture

CCAS DE SAINT-LEU

17 octobre 2023 – de 8h à 16h30

8h : accueil public avec une collation (café, thé, eau, gâteau lontan)

10h à 12h : animation avec les clubs de Piton

12h à 14h : repas

14h à 16h : après midi dansante (DJ + orchestre)

Lieu : salle Foirail

19 octobre 2023 – de 8h à 16h30

8h : accueil public avec une collation (café, thé, eau, gâteau lontan)

10h à 12h : animation avec les clubs du Plate

12h à 14h : repas

14h à 16h : après-midi dansante (DJ + orchestre)

Lieu : La Chaloupe (Ecole des Camélias)

24 octobre 2023 – de 8h à 16h30

8h : accueil public avec une collation (café, thé, eau, gâteau lontan)

10h à 12h : animation avec les clubs de Saint Leu

12h à 14h : repas

14h à 16h : après-midi dansante (DJ + orchestre)

Lieu : Parc du 20 Décembre

CCAS LE PORT

02 octobre 2023 – de 8h à 11h30

Marche bleue organisée en appui avec l’OMS

Ateliers de prévention « santé, nutrition, hydratation » menée par une diététicienne

03 octobre 2023 – de 8h à 17h

Journée d’animation dans un quartier avec un partenariat avec les Associations du quartier et les partenaires du terrain

- Atelier de prévention,

- Atelier peinture sur toile,

- Marmite partage

- Bal la poussière

Echange intergénérationnelle avec l’école primaire Benjamin Hoarau autour de la création d’une œuvre collective

04 octobre 2023

Journée de valorisation des actions menées dans les RPA

05 octobre 2023 – de 8h à 16h

Journée d’information, de sensibilisation et d’animation organisée en collaboration avec tous les acteurs sociaux du territoire, au complexe Sportif Municipal du Port

- Ateliers bien être / coiffure, soin du visage, onglerie, soin des pieds, modelage corps, modelage crânien )

- Ateliers d’information, de prévention et de sensibilisation (ARPS, Run Diabète, ARS, Muta, services aide à la personne…)

- Echange intergénérationnel (conseil municipal des enfants, Lycée Lepervanche)

- Spectacle de chant et danse culturelle

- Echange interculturel

- Spectacle des séniors de la MDS

- Après midi dansant

06 octobre 2023

Journée d’animation à l’EHPAD du Port

- Spectacle de chant danse traditionnelle

- Thé dansant pour lé résidents

CCAS PLAINE DES PALMISTES

03 octobre 2023

9h à 16h

Animations et activités intergénérationnelles organisé par la MFR

Lieu : MFR

8h à 12h

Matinée sportive. EVS Bois des Calumets

Lieu : Bois des Calumets

04 octobre 2023 – de 9h à 14h

Repas partage

Lieu : Bras des calumets

08 octobre 2023 – de 8h à 15h30

Journée Blue organisée par le CCAS

CCAS CILAOS

02 octobre 2023 – de 9h à 14h30

Repas partage, activités sportives adaptées (tri à l’arc, badminton, marche parcours du cœur

Visite chez les personnes âgées

Lieu : Plateau des chênes

03 octobre 2023

Ateliers divers Maison de France

Visite culturelle

Visite chez les personnes âgées

Lieu : Maison de France

04 octobre 2023

Groupe 1 de 7h à 18h

Sortie Littoral

Lieu : Saint Louis

Groupe 2 de 8h30 à 12h

Intergénérationnelle – activités physique adaptée avec les enfants du CLASS

Lieu : Ecole du centre

Visite chez les personnes âgées

05 octobre 2023

Groupe 1 : de 9h à 11h

Journée bien être : vernis, gymnastique douce

Groupe 2 : de14h à 16h

Journée bien être : thermes

Visites chez les personnes âgées

06 octobre 2023 – de 8h15 à 11h30

Tea time : Musique d’antan, jeux (dominos….)

CCAS DE SAINTPAUL

02 octobre 2023-

Parcours de santé et jardin de la mairie

8h accueil collation

9h30 départ parking parcours de santé

Arrivée avec orchestre en cuivre au jardin de la mairie

02 octobre 2023-

Jardin de l’hôtel de ville

8h accueil petit déjeuner

9h00 -15h00 ateliers de préventions/infos/santé

9h30 animation musicale des séniors

11h30 discours

12h00 repas partage

03 octobre 2023

9h00-15h30 – haut de plage-près du boulodrome et poste MNS de l’Ermitage

8h accueil petit déjeuner

9h-15h30

- Ateliers de prévention/infos/santé

- Ateliers bien être (tai chi, sophrologie, massage assis)

- Stands conseiller numérique, anglas du voyage, Cycléa (piquenique zéro déchet)

- Ateliers fabrication de kayamb, de balai zig, de peintures avec marc café ….

- Activités nautiques (9h-12h) places limitées

12h00 repas partage

10h30 EHPAD Marie Françoise DUPUIS : animation musicale

13h00 à 14h30 Au petit théâtre du Bernica : spectacle pour les séniors et scolaires : théâtre de marionnettes

04 octobre 2023-

9h00-15h30 – salle polyvalente Barrage LA SALINE

8h accueil petit déjeuner

9h-15h30

- Ateliers de prévention/infos/santé

- Ateliers bien être (onglerie, massage assis)

- Stands conseiller numérique, découverte des outils numériques,

- Ateliers fabrication de kayamb, de balai zig, de peintures avec marc café ….

- Animation karaoké

12h00 repas partage

13h00 bal avec orchestre

14h00 EHPAD Gabriel Martin : animation musicale

9h00-12h00 Maison pour Tous : ateliers santé/bien être

05 octobre 2023 –

9h00 à 15h30- Case Plateau Noir Sans Soucis

8h00 accueil petit déjeuner

9h00/15h30 :

- Ateliers de prévention/infos/santé

- Ateliers bien être (onglerie, massage assis)

- Stands conseiller numérique, anglais du voyage,

- Ateliers fabrication de kayamb, de balai zig, de peintures avec marc café ….

12h00 repas partage

10h00à 11h30 Ecole primaire Jasmin Robert : spectacle de conte en créole

9h00 Foyer de la Clémence à la Saline les Hauts : animation musicale

06 octobre 2023

9h00 à 15h30 -salle polyvalente de la Petite France au Guillaume

8h00 accueil petit déjeuner

9h00/15h30 :

- Dépistage et prévention des risques de pré fragilité « Robust’Adom »

- Ateliers bien être (onglerie, massage assis)

- Stands conseiller numérique, anglais du voyage,

- Ateliers fabrication de kayamb, de balai zig, de peintures avec marc café ….

- Plantation au jardin Petit France avec les séniors et scolaires

12h00 repas partage

13h00 à 15h30 bal avec orchestre

14h00 EHPAD les Alizés à la Saline les Bains animation musicale

08 octobre 2023

9h00 à 17h00 Journée de clôture

8h00 accueil et exposition/vente des activités associations

9h30 Messe

11h30 Discours

12h00 Repas

13h00 à 17h00 Bal avec Orchestre

CCAS LE TAMPON

02 octobre 2023 – de 9h00 à 15h30

Journ2e d’animation et de prévention

Lieu : Salle d’animation Zac Badre Chatoire

CCAS DE L’ETANG SALÉ

02 octobre 2023 – de 8h30 à 16h30

Karavane du bel âge

Lieu : Salle blue bayaou

03 octobre 2023 – de 9h à 16h

Journée détente

Lieu : Saint Paul

Massage à domicile pour les bénéficiaires de l’APA

Lieu : à domicile

04 octobre 2023 – de 9h à 12h

Village sportif intergénérationnel

Lieu : salle Blue bayou

de 15h à 16h

Ateliers lecture intergénérationnelle

Lieu : le Lambert

05 octobre 2023 – de 10h à 12h

Spectacle de danse

Lieu : théâtre des sables

de 14h à 15h30

Spectacle Max Lauret et Jean Roland Miguel

Lieu : théâtre des sables

06 octobre 2023 – de 9h à 13h

Ateliers créatifs

Ateliers culinaires

Lieu : Case du centre-ville

08 octobre 2023 – de 9h à 16h

Tenue d’un stand par le conseil des séniors à la fête de quartier du centre-ville et spectacle de danse les amazones

Lieu : centre-ville de l’Etang Salé

EHPAD ASTERIA SAINT-DENIS

02 octobre 2023

Matin : Atelier culinaire

Après-midi : Grand Loto

Lieu : EHPAD ASTERIA

03 octobre 2023

Matin : Sortie au Jardin de l’Etat – visite du musée

Lieu : SAINT DENIS

Après-midi : Quizz musical

Lieu : EHPAD ASTERIA

04 octobre 2023

Matin : Atelier sensoriel

Après-midi : Soins esthétiques

Lieu : EHPAD ASTERIA

05 octobre 2023

Journée : parcours moteur (2 groupes : matin et après-midi)

Lieu : EHPAD ASTERIA

06 octobre 2023

Matin : Messe

Après-midi : Goûter dansant

Lieu : EHPAD ASTERIA

EHPAD CLOVIS HOARAU CROIX ROUGE FRANCAISE

02 octobre 2023 – 14h

Concert Jazz Maloya

03 octobre 2023 – 9h à 16h

Journée portes ouvertes Pôle sénior Croix Rouge Française

Ateliers/animation

04 octobre 2023 – 14h

Prestation musicale

05 octobre 2023 – 9h à 16h

Journée Bien-Etre

06 octobre 2023 – 14h

Troupe « Piment la Kour » et goûter lontan (Troupe musicale Croix Rouge)

07 octobre 2023 – 14h

Café des familles

EHPAD DE SAINT-FRANCOIS

02 octobre 2023

De 10h30 à 15h00

- Ouverture de la Semaine bleue, diffusion et échange sur le programme avec l’ensemble des personnes présentes

- Cocktail

- Rencontre intergénérationnelle avec l’école d’ergothérapie de l’ASFA (des ateliers sont programmés

03 octobre 2023

De 9h30 à 11h00

- Rencontre Intergénérationnelle

Lieu : Cafétéria

04 octobre 2023

De 10h à 14h30 :

- Messe à l’occasion de la fête de Saint François

- Partage du pot de l’amitié

- Diffusion de film sur la vie de ce Saint

Lieu : Chapelle de l’EHPAD

Pôle Animation

05 octobre 2023

14h30

- Animation chant avec la chorale de la Montagne »

Lieu : cafétéria

07 octobre 2023

14h30/16h :

- Animation musicale

Lieu : cafétéria

28 et 29 octobre 2023

10h/16h :

- Journée Départementale des personnes âgées et des retraités salon des séniors

Lieu :

11 octobre 2023

9h45 à11h15 et 13h30/15h00

- Olympiades des Séniors

Lieu : jardin de l’EHPAD

RÉSIDENCE RETRAITE MEDICALISÉE DE SAINTE-CLOTILDE

02 octobre 2023

- Matin : Préparation de cocktail et de brunch par les résidents et dégustation

- Après-midi : loto quine avec les bénévoles de la VMEH (lots à gagner)



03 octobre 2023

- Matin : compétition de jeu de molkky avec les résidents

Après-midi : conte Africains avec scénettes (animatrice et soignantes)

04 octobre 2023

- Matin : messe Saint François d’Assise

- Après-midi : danse biblique avec les bénévoles Marie Céline Charlette

05 octobre 2023

- Matin : messe à la chapelle

- Après-midi : Karaoké

06 octobre 2023

- Matin : balade au téléphérique et déjeuner dans le centre

- Après-midi : après midi dansant

11 octobre 2023

Journée Olympiade

EHPAD GABRIEL MARTIN DU CHOR

02 octobre 2023

De 10h00-11h00 : Messe célébrée par le curé de la paroisse de St Paul au sein de l’EHPAD.

De 11h00- 11h30 : Cocktail d’ouverture avec les résidents, une chorale et le personnel.

De 14h00-15h30 : Promenade et goûter partage dans le parc « de la Liberté » avec les résidents et leur famille.

03 octobre 2023

De 9h00-11h30 : Atelier de bien être : prendre soin de soi avec une socio-esthéticienne.

De 11h00- 14h00 : Allons faire plaisir à nos papilles : Repas au restaurant dans un lieu atypique et rempli de mémoire à St Paul, offert par l’Association Joie et Détente de l’EHPAD.

04 octobre 2023

De 9h00-11h30 : Confection de gâteaux lontan et rencontre intergénérationnelle avec les enfants du mercredi jeunesse « les petits boucaniers ».

De 14h00-15h30 : L’ambiance dans la case pour fêter les anniversaires du mois, avec dégustation des gâteaux préparés le matin. Après-midi musical offert par le service senior de la mairie de St Paul (bal la poussière).

05 octobre 2023

De 9h00-11h30 : Atelier de bien être : prendre soin de soi avec une socio-esthéticienne.

De 9h00-11h30 : Promenade dans le parc « de la Liberté » avec les résidents et leur famille pour un goûter partage.

06 octobre 2023

De 11h30-14h15 : Repas familial avec les proches des résidents au sein de la structure.

De 14h30-16h00 : Après-midi musical orchestré par l’équipe de l’EHPAD en collaboration avec les familles présentes.

07 octobre 2023

De 14h30-16h00 : Clôture de la semaine. Moment de convivialité et de partage avec les bénévoles de la congrégation « les sœurs de Marie ». Concert de musique traditionnelle de la Réunion et de variétés françaises.

EHPAD LES HIBISCUS

02 octobre 2023 de13h30/16h

Ouverture de la semaine bleue avec invitation de la direction, des unités sur le site, des familles du maire de la ville

Prestation musicale (artiste locale ou orchestre) avec pot de bienvenue

03 octobre 2023

Sortie au jardin de l’Etat et visite du muséum histoire naturelle, avec repas au restaurant (les familles seront conviées)

13h30 à 15h30

- Election de Miss et Mister EHPAD en présence de Miss Réunion et du comité (les familles seront conviées). Avec pot de bienvenue

10H 0 16H

- Journée détente et bien être avec la venue de professionnels qui proposeront des massages, des soins esthétiques, des soins des mains et des pieds

10h à 14h

- Journée à thème « dans temps lontan » avec repas amélioré, animations musicale (les familles seront conviées)

EHPAD LE MOUTARDIER

02 octobre 2023

7h30/8h30 riz chauffé

8h30/12h ouverture des festivités

- Pot ouverture avec l’association Tonton /Tantine

12h à 13h repas thème créole

14h/16h / Echange intergénérationnel avec EHPAD HIBISCUS

2ème groupe avec l’association Tonton /Tantine

03 octobre 2023

9H30/12H : atelier culinaire

- Accueil des bénéficiaires

- Petites olympiades

12h/13h repas thème Marocain

14h/16h messe et partage

04 octobre 2023

9h30/12h

- Esthéticienne

- Atelier culinaire

12h/13h repas thème italie

14h/16h

- Orchestre en cuivre

05 octobre 2023

9h30/12h

- Atelier culinaire

- Loto des senteurs

12h/13h repas thème chinois

14h/16h intervention Coser/Compter

06 octobre 2023

9h30/12h

- Atelier bien être

12h/13h repas thème Brésil

14h/16h

- Cœur Kréol

07 octobre 2023

9h30/12h

- Humoriste

12h/13h repas thème Métro

14h/16h

- Loto Kine

08 octobre 2023

9h30/12h

- Brunch

- Danse indienne

12h/13h repas thème Indien

14h/16h

- Chorale Evangélique de Saint Benoit

MEDIAUSTRAL

02 octobre 2023 : Journée gardons le rythme

10h15 : Sport

Lieu : terrasse rdj

Déjeuner

14h15 Karaoké

Lieu : salle Cinéma

03 octobre 2023 Journée Bien être

10h : bien être

10h30 prévention chutes

10h30 Concert musical

Déjeuner

14h30 Bien être

04 octobre 2023 Journée Miss et Mister

10h atelier fleurs

10h30 Sophro

10h30 Gym

Déjeuner

14h30 élection Miss et Mister

05 octobre 2023 Journée fête foraine

10h30 prévention chutes

10h30 Poney

10h30 Atelier culinaire

Déjeuner

14h30 fête foraine

06 octobre 2023 Journée plaisir

10h45 messe

Déjeuner

15h cinéma

07 octobre 2023 Journée festive

12h barbecue

14h30 goûter festif

08 octobre 2023 Journée libre avec les soignants

Matin : activités sur les secteurs avec les soignants

Déjeuner

Après-midi : activités sur les secteurs avec les soignants

MEDIAUSTRAL (Accueil de Jour)

02 octobre 2023 : Journée gardons le rythme

8h30-9h : accueil et portes ouvertes aux familles « venez boire un café avec nous »

9h15-10h00 : intergénérationnel comptines créoles et découverte du résultat du projet photo

10h-11h30 : escales musicales » nos chansons da tan lontan

11h30-12h : mise à table

12h-13h30 : repas thérapeutique

13h30-14h : temps de repos

14h-15h : karaoké à l’EHPAD

15h-15h20 : collation/pause

15h20-15h30 : Départ

03 octobre 2023 Journée Bien être

8h30-9h : accueil et portes ouvertes aux familles « venez boire un café avec nous »

9h15-10h00 : café-collation- Ephéméride-programme-échange libre

10h-11h30 : Sophrologie avec Gael

11h30-12h : mise à table

12h-13h30 : repas thérapeutique

13h30-14h : temps de repos :

14h-15h : Atelier bien être

15h-15h20 : collation/pause

15h20-15h30 : Départ

04 octobre 2023 Journée Miss et Mister

8h30-9h : accueil et portes ouvertes aux familles « venez boire un café avec nous »

9h15-10h00 : café-collation- Ephéméride-programme-échange libre

10h-11h30 : atelier floral

11h30-12h : mise à table

12h-13h30 : repas thérapeutique

13h30-14h : temps de repos

14h-15h : élection miss et mister

15h-15h20 : collation/pause

15h20-15h30 : Départ

05 octobre 2023 Journée fête foraine

8h30-9h : accueil et portes ouvertes aux familles « venez boire un café avec nous »

9h15-10h00 : intergénérationnel « claire et ses poneys »

10h-11h30 : papilles et pupilles « atelier culinaire »

11h30-12h : mise à table

12h-13h30 : repas thérapeutique

13h30-14h : temps de repos

14h-15h : fête foraine à l’EHPAD

15h-15h20 : collation/pause

15h20-15h30 : Départ

06 octobre 2023 Journée plaisir

8h30-9h : accueil et portes ouvertes aux familles « venez boire un café avec nous »

9h15-10h00 : intergénérationnel « création d’une fresque »

10h-11h30 : messe ou sortie au jardin

11h30-12h : mise à table

12h-13h30 : repas thérapeutique

13h30-14h : temps de repos

14h-15h : sophrologie avec Gael

15h-15h20 : collation/pause

15h20-15h30 : Départ

TAS EST – SERVICE ACTIONS SANTE SAINT-ANDRÉ

04 octobre 2023

Stand d’information des missions des Actions de Santé

Point Info Santé animera un atelier sur l’alimentation des personnes âgées et la prévention des chutes

Lieu : salle des fêtes des RDM les Bas

OPIAPA

02 octobre 2023

Matin : Visite des malades dans la commune

Journée : Participation à la Marche Bleue organisée par la Maison des Séniors - départ COTUR

Lieu : Ville du Port

03 octobre 2023 – Après midi

Journée portes ouvertes à l’OPIAPA

Repas à midi et animation dansante

Lieu : siège de l’OPIAPA

04 octobre 2023

Matin : Remise de cadeaux d’anniversaires

Lieu : siège de l’OPIAPA

Après-midi : Animation dansante à la Petite Pointe organisée par la Maison des Séniors

Lieu : Résidence La Petite Pointe

05 octobre 2023 – 9h à 16h

Participation à la journée d’animation organisée par la Maison des Séniors

Lieu : Complexe municipal du Port

07 octobre 2023 – 9h à 17h

Visite du Jardin des 1001 saveurs : visite guidée suivie de pique-nique et animation dansante

Lieu : Cambuston St André

15 octobre 2023 – 8h à 17h

Déjeuner dansant au restaurant « Le Tourne Broche »

Lieu : Tourne Broche Plaine des Cafres