Saint-Denis : l'ONF plante de nombreuses espèces menacées à l'arboretum de la Providence

Ce vendredi 8 mars 2024, l'ONF (Office national des forêts) a inauguré la Journée internationale des forêts à l'arboretum de la Providence à Saint-Denis. À cette occasion, de nombreuses espèces de plantes menacées ont été plantées, et un hommage a été rendu à Vincent Boullet, président du conseil scientifique du CBNM (Conservatoire botanique national de Mascarin). (Photo sentier la providence ONF , photo Sly imazpress)

Vincent Boullet était un botaniste passionné, initiateur du premier index de la flore de La Réunion, rassemblant les noms scientifiques des espèces indigènes et endémiques dans le but d'en faire profiter chaque réunionnais(e). Il a été assistant d'études puis le directeur scientifique du CBN (Conservatoire botanique national) de Bailleul avant de devenir directeur scientifique du CBN de Mascarin puis directeur du CBN du Massif central jusqu'en 2014.

Vincent Boullet a aussi contribué activement à la reconnaissance par l'Unesco de la valeur unique de la biodiversité réunionnaise.

L'arboretum de l'ONF compte 60 espèces végétales indigènes dont la plupart sont aujourd'hui menacées d'extinction dans leur milieux naturels. Cette opération de plantation menée en partenariat avec le Conservatoire botanique national de mascarin qui a fourni les plants, permet ainsi d'enrichir cet écrin unique de 52 essences, dont deux nouvelles espèces, particulièrement rares et menacées : la Macuna géante et le Bois de papaye.

- Programme -

Samedi 16 mars :Foret du Grand Brûlé / Sainte-Rose

Une journée de randonnée guidée pour découvrir le sentier des laves et sa riche biodiversité. Vous serez alors sensibilisé(e)s et initié(e)s à la botanique et à la reconnaissance des oiseaux marins.

Lundi 18 mars : Forêt de Bon Accueil / Saint-Louis

Bruno et Alexandre proposent une visite guidée des Makes pour découvrir le sentier botanique de Bon Accueil et les espèces qu'il abrite ainsi que les espèces exotiques envahissantes et les méthodes de lutte associées.

Mardi 19 mars : Forêt domaniale de Saint-Paul

Cécile propose une visite guidée en forêt domaniale de Saint-Paul pour découvrir un enjeu écologique particulier: la zone humide et la forêt des bords d'étang.



Mercredi 20 mars : Massif de Lygdamis/Saint-Paul

Rubens propose de découvrir le rôle majeur de la gestion de l'eau en forêt et présentera ce qu'est la desserte

forestière, son utilité à la forêt ainsi que son fonctionnement.



Jeudi 21 mars : Forêt des Hauts sous le vent / Saint-Paul

Guillaume et Léo proposent de découvrir au cours d'une visite guidée les effets du changement climatique

dans le massif du Maïdo, et notamment l'attaque de l'insecte ravageur, le Psylle. Une découverte également des méthodes utilisées pour la régénération du Tamarin des hauts.