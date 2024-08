La disparition de toute entreprise est difficile tant pour les dirigeants que pour les salariés. Aujourd’hui, c’est le Journal de l’île de La Réunion, ainsi que toutes les entités du même groupe, qui sont concernés avec une mise en liquidation judiciaire (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Je veux saluer le travail, et toute la détermination et l’esprit de conviction des équipes dirigeantes et des personnels, durant ces 73 années, pour veiller à ce que le JIR puisse demeurer un média d’information libre et indépendant contribuant au pluralisme de la presse à La Réunion.

Le JIR a participé au dynamisme démocratique de notre territoire, informant la population sur l’actualité locale, nationale et internationale, avec le regard et l’expertise de journalistes et photographes de talents qui ont pleinement contribué à la vie, au développement et à l’ancrage de ce média.

Sur un petit territoire comme La Réunion, il est essentiel de préserver et de défendre l'équilibre médiatique construit depuis de nombreuses années. C’est le gage d’une démocratie vivante, d’une possibilité pour chacun de s’exprimer et de défendre ses opinions. Aussi, pour une pluralité de la presse, je souhaite qu’un nouveau média puisse voir le jour.

J'adresse tout mon soutien et mes encouragements aux personnels du JIR dans cette épreuve.

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental