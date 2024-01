Village de Corail : des ateliers d’initiation pour la transition écologique

Protéger la planète et apprendre les gestes simples pour le faire, c’est ce qu'a proposé l’association "La Raffinerie" aux clients du Village de Corail le vendredi 22 décembre et le samedi 23 décembre 2023. "Azotifé, c’est à dire faites-le vous même, des ateliers pour les familles mais plus particulièrement pour les enfants. Le Département a soutenu le projet financièrement mais aussi à travers le Budget d’Initiative Citoyen (BIC). Une initiative saluée par le Vice-président du Département, Gilles Hubert qui a participé aux ateliers" note le Département dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Département de La Réunion)

"La Raffinerie" fait partie des heureux lauréats au concours du BIC lancé par la Collectivité départementale cette année. L’association a proposé plusieurs projets dont celui de sensibiliser les familles qui se trouvent actuellement en vacance au Village de Corail.

Une animation gratuite qui tombe à point nommé en cette période de vacances et plus particulièrement pour les enfants. 9 ateliers avec entre autres, la transformation huile/farine à partir de produits locaux, la fabrication de petits bancs en palette, de boules de Noël en tissus de récupération, de savons, de lessive ou encore de bijoux.

Les familles ont pu partir à la découverte des plantes endémiques et du compost. Deux jours de sensibilisation pour responsabiliser chaque citoyen à l’importance de nos gestes au quotidien.

"Avec le démarrage des vacances scolaires, cela nous a paru être une belle opportunité d'animation, avec une sensibilisation pédagogique à la transition écologique, pour les familles résidant au Village de Corail durant cette semaine. Les ateliers (9 par jour) sont gratuits et sont réservés aux résidents" explique Patricia Laude, cheffe de projets au Département.