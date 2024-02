CHU : La mobilisation réunionnaise a payé

Trois jours après la conférence de presse exceptionnelle qui a réuni non seulement l’ensemble des représentants du personnel, des patients, du Conseil de surveillance mais aussi les parlementaires et des élus des collectivités autour de la situation du CHU, le Ministère de la Santé vient d’apporter une première réponse. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Prenant conscience du déficit du CHU et des risques qu’il représente pour la qualité et la sécurité de l’offre de soins à la Réunion, l’État vient de débloquer une aide exceptionnelle de 40 millions pour permettre au CHU de faire face au déficit 2023.

Nous saluons l’octroi de cette enveloppe qui permet d’éloigner les menaces immédiates.

Il va de soi que pour continuer à garantir une couverture sanitaire de qualité dans la durée, cette réponse d’urgence appelle à présent des mesures structurelles prenant en compte les surcoûts dus à l’insularité mais également les surcoûts liés aux évacuations sanitaires de Mayotte, aux missions de recours déficitaires du CHU comme les greffes de moelle osseuse ou les cancers pédiatriques mais aussi les gardes et astreintes dans toutes les spécialités médicales ou encore la recherche.

Nous notons la venue d’une mission flash chargée de confirmer le caractère structurel du déficit et d’en analyser les causes. En tant que Présidente du Conseil de surveillance du CHU, je serai vigilante à ce que ce qui est présenté comme une mission d’appui ne soit pas dénaturé. Nous souhaitons que ce travail puisse se faire dans les meilleurs délais et dans des conditions d’impartialité et d’objectivité.

Il apparaît cependant que la revalorisation du coefficient géographique est une mesure dont l’application ne peut pas être différée dans l’attente des résultats de cette nouvelle mission. Parfaitement documentée et analysée depuis 2019. Cette augmentation de trois points doit pouvoir intervenir immédiatement et sans délai, conformément à l’engagement du Président de la République.

Huguette BELLO

Présidente de la Région Réunion