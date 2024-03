Visite d’une délégation ''Régions de France''

La Région Réunion a accueilli ce lundi 25 mars 2024 une délégation de vice-Présidents de conseils régionaux, membres de la commission éducation de ''Régions de France'', en visite à La Réunion pour découvrir les différents dispositifs proposés par la collectivité régionale dans les lycées. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Conseil régional)

''Pour la première fois, nos collègues venus des Régions de l’Hexagone ont l’opportunité de découvrir notre île, d’apprécier ses forces et de comprendre ses défis, tout en allant à la rencontre de notre jeunesse'', a noté la Présidente de Région, Huguette Bello, dans son allocution d’accueil, ''bien sûr, c’est également une chance pour nous de les entendre, de partager nos expériences et de découvrir leurs projets d’avenir qui peuvent aussi être des sources d’inspirations.''

La Région Réunion a fait de la réussite éducative des jeunes Réunionnais et de l’égalité des chances des priorités de son projet de mandature. En 2024, 25% de son budget est consacré à l’enseignement secondaire, à l’enseignement supérieur, à la formation, à la culture, au sport et à la solidarité.



''Notre présence ici est l’occasion de saluer le travail et l’engagement exemplaire de la Région Réunion sur des sujets qui sont aussi au cœur de nos préoccupations. Il est évident que tout ne passe pas à Paris ! Nous sommes là pour découvrir, apprendre et nous inspirer, aussi, des dispositifs innovants mis en œuvre par la Région Réunion. Le dispositif de cantine à 1 euro, par exemple, c’est quelque chose de remarquable qui nous intéresse au plut haut point'', explique Kamel Chibli, vice- Président de la Région Occitanie et Président délégué de la commission ''éducation

- orientation'' de ''Régions de France''.



Au cours cette semaine, la délégation de Régions de France visitera plusieurs établissements (lycée Stella, lycée hôtelier Christian Antou et lycée Marie Curie) et entreprises. Elle se rendra également, notamment, à la Cité des Métiers et au Cyclotron du CYROI.