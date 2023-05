États généraux des mobilités : le mode d’emploi de la participation

La Région Réunion et ses partenaires ont lancé le 9 mai 2023 les États généraux des mobilités. Cette vaste consultation citoyenne se déroule jusqu’au 23 juillet, partout dans l’île. Durant près de 3 mois, les Réunionnais-e-s sont invité-e-s à donner leur avis et à partager leurs propositions. L’objectif : identifier collectivement les projets clés et dégager des priorités pour améliorer nos déplacements aujourd’hui et anticiper les mobilités de demain. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

- Un site pour s’informer et participer -

Le site de la démarche regroupe toute l’information nécessaire sur la consultation citoyenne, son déroulé et ses grands rendez-vous. L’ensemble des documents réalisés dans le cadre des États Généraux des Mobilités ainsi que des études y sont également mis à disposition dans l’espace médiathèque.

Le site permet également de déposer une contribution via les outils suivants, accessibles librement dans la rubrique « Participer » :

• le questionnaire : quelques minutes pour participer et donner son avis ! Le questionnaire porte sur les habitudes et motifs de déplacement, les différentes mobilités utilisées, les investissements à engager prioritairement ou encore sur les propositions concrètes qui pourraient améliorer et fluidifier les déplacements sur le territoire ;

• le mur de contributions : pour partager ses idées, questions ou suggestions en matière de déplacements. Interactif, cet outil permet également de réagir aux contributions des autres participants ;

• la carte participative : un moyen de localiser précisément ses remarques ou ses idées. Cette mise en perspective des contributions sur une carte interactive de La Réunion permet ainsi de visualiser rapidement les attentes et propositions en fonction des différentes zones géographiques ;

• le cahier d’acteurs : à destination des personnes morales, un gabarit de cahier d’acteurs est mis à disposition en téléchargement.

Le site permet aussi de contacter et dialoguer directement avec les garants indépendants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) (rubrique : les garants)

- Le Ron Kozé : un dispositif de participation innovant -

Les Ron Kozé des Mobilités sont un moyen simple d’organiser son propre évènement des États Généraux des Mobilités chez soi, à n’importe quel moment (avant le 23 juillet), avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, son association, …. Ce dispositif permet ainsi de partager une contribution collective :

• un kit pratique, disponible en téléchargement sur consultation-mobilites.re, regroupe les informations et les conseils pour animer ;

• un formulaire en ligne permet de déposer le compte-rendu de son Ron Kozé pour s’assurer que les contributions seront bien transmises aux garants de la CNDP et à la Région Réunion et prises en compte dans le bilan.

• Il est possible de solliciter via le site l’appui ou la présence des garants à un Ron Kozé.

- Des rencontres sur tout le territoire -

Animations festives, stands d’information, réunions d’échanges,.. un ensemble de rendez-vous est programmé jusqu’au 23 juillet dans toute La Réunion et présentés sur le site consultation-mobilites.re. La caravane des États Généraux des Mobilités sera en tournée dans toute l’île pour venir à la rencontre des citoyen-n-e-s, dans chaque commune.

- Les prochains rendez-vous -

4 réunions publiques d’information et d’échanges sont organisées (en accès libre)

EST

- Lundi 22 mai à 18h : Saint Benoit

- Théâtre des Bambous

NORD

- Mardi 23 mai à 18h : Saint Denis

- Cités des Arts (Salle Fanal)

SUD

- Mercredi 24 mai à 18h : Saint Pierre - Campus Pro de l’Océan Indien (CPOI) OUEST

- Jeudi 25 mai à 18h : Saint-Leu – Musée Stella Matutina