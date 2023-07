États généraux des mobilités : plus de 8.000 contributions

Ce mercredi 19 juillet 2023, la Région Réunion ainsi que ses partenaires, ont présenté un premier bilan de la participation aux États généraux des mobilités. Lancée depuis le 9 mai, cette vaste consultation citoyenne a déjà enregistré plus de 8 600 contributions partout dans l’île. Il est toujours possible de participer jusqu’au 23 juillet. Un bilan complet, réalisé en toute indépendance par les garants de la Commission nationale du débat public (CNDP), sera présenté à la rentrée. Ci-dessous nous relayons le communiqué (Photo : conseil régional)

–Une mobilisation au rendez-vous pour la première phase des États généraux des mobilités–

A quelques jours de la clôture des trois mois de consultation citoyenne, un premier bilan de la participation a été partagé. Depuis le 9 mai, les Réunionnaises et Réunionnais se sont mobilisés pour partager leurs attentes, idées et propositions pour améliorer les déplacements.

Les premiers chiffres clés de la participation :

• 8 650 contributions recueillies

• 35 animateurs mobilisés sur le terrain

• 130 rendez-vous sur le terrain, aux quatre coins de l’île, jusque dans Mafate !

• 5 760 participants aux rendez-vous (réunions publiques, ateliers, rencontres de terrain,..)

• 21 ateliers thématiques

• 8 réunions publiques

–Les prochaines étapes : bilan des garants et constitution de l’Assemblée citoyenne des Mobilités –

Suite à la première phase de consultation citoyenne du 9 mai au 23 juillet, les garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) rédigeront un rapport d'étape, en toute indépendance. Ce bilan des contributions permettra d'identifier les enseignements et priorités qui se dégagent. Il sera rendu public en septembre.

Le bilan de la phase une cadrera et alimentera les travaux de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités. Composée d’élus, de représentants des collectivités, de citoyens volontaires et tirés au sort, l’Assemblée Citoyenne des Mobilités vise à construire collectivement les solutions pour l'avenir des mobilités à La Réunion. Le travail de constitution de l’Assemblée s’engagera à la clôture de la consultation, avec l’analyse de l’ensemble des candidatures pour constituer un panel représentatif de la population réunionnaise.

À la rentrée, le bilan des enseignements de la consultation sera présenté ainsi que le cadre d’intervention et la composition de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités.

–En route pour la 2ème phase des États Généraux des Mobilités–

L’Assemblée Citoyenne des Mobilités se réunira dès le mois d’octobre, avec l’objectif d’une remise des propositions à la fin de l’année à la Région et ses partenaires. Début 2024, la Région et ses partenaires rendront leurs avis et décisions.