Réaliser un court-métrage en deux jours... le défi du festival "48 hour film project"

Avis aux novices et aux fans de cinéma, les inscriptions pour participer au concours international de création de court-métrage "48 hour film projectif" sont d’ores et déjà ouvertes. Du 13 au 15 octobre 2023, les participants auront 48 heures pour réaliser un court-métrage de 4 à 7 minutes. Les films primés permettront aux équipes participantes de bénéficier d'un coup de projecteur mondial, et de nouvelles opportunités dans le monde du cinéma professionnel. (Photo d'illustration: DR)

Donner vie à un court-métrage de 4 à 7 minutes en l’espace de 48 heures, c’est le défi de taille que lance le festival 48 hour film project.

Du 13 au 15 octobre, réalisateurs, maquilleurs, actrices, scénaristes, techniciens, ou encore compositeurs, sont attendus pour écrire, tourner, monter et finaliser leur œuvre et faire part de leur créativité.

Mais que serait un bon défi sans contraintes ? Afin de corser la compétition, les participants devront intégrer à leur création des éléments imposés par les organisateurs de l'événement, maintenus secrets jusqu’au jour J du concours. Ainsi, c’est au Lizine La Mare de Sainte-Marie que les concourants découvriront les genres, l’objet, le personnage ainsi que la phrase imposée de cette édition.

- La Réunion représentait au Portugal -

Soutenu et accompagné par la Région Réunion le grand gagnant de cette deuxième édition bénéficiera, d'une exposition mondiale en diffusant son court-métrage lors de la finale du 48 hour film project au Festival Filmapalooza à Lisbonne, en mars 2024.

Il pourra par ailleurs tenter de figurer parmi les 10 meilleurs sélectionnés qui auront la chance de diffuser leur court-métrage lors du Short Film Corner au festival de Cannes.

"Nous sommes enthousiastes à l'idée d'ouvrir une fois de plus les inscriptions pour le 48 hour film project à La Réunion et de mettre en avant notre île, qui regorge d'histoires prêtes à être capturées par les talents cinématographiques locaux" indique Alan Chakri, président de l’association Webcup qui a importé depuis 2022 le concept sur l’île.

Les cinéphiles, quels qu’ils soient, désireux de se plonger dans le monde du 48 hour film project et de laisser leur empreinte dans le monde de l’audiovisuel local, sont invités à s'inscrire en ligne sur le site de l'événement.

