Après la rencontre entre la présidente de Région et le président du groupe réfugiés Chagos

La Région Réunion et le Groupe Réfugiés Chagos saluent à nouveau l’accord entre le Royaume-Uni et Maurice, qui reconnaît la souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos. Au terme d’un litige de plus d'un demi-siècle et de deux années de négociations consécutives à une résolution de l’ONU, le droit international s’est enfin imposé. C’est une avancée majeure dans la longue quête de justice du peuple chagossien.

Cependant, cet accord ne doit être qu’une étape. La Région Réunion et le Groupe Réfugiés Chagos ne peuvent en effet que déplorer qu’il ne règle pas la question majeure de Diego Garcia. Les Chagossiens natifs de Diego Garcia et leurs héritiers doivent désormais se voir accorder le droit de vivre librement sur leur île. C’est à cette condition que les droits et les intérêts du peuple chagossien seront enfin pleinement respectés.

Ensemble, nous rappelons avec insistance que la résolution des Nations Unies de mai 2019 exige le retrait inconditionnel de l'administration coloniale britannique et le rétablissement complet des droits des Chagossiens sans aucun obstacle, et cela doit également s'appliquer à Diego Garcia.

La Région Réunion et le Groupe Réfugiés Chagos réaffirment les six revendications suivantes, votées lors de l’assemblée du 13 octobre 2024 qui a réuni les natifs et descendants chagossiens en exil dans le monde :

1 - Mandat donné au GRC, présidé par Olivier Bancoult "pour représenter les intérêts de tous les Chagossiens présents", soit la majorité des exilés.

2 - Reconnaissance de la situation urgente des natifs



Tenant compte que le plus âgé des Chagossiens natifs aura 100 ans dans 7 mois, et le plus jeune, né sur l'île de Peros Banhos, a aujourd'hui 51 ans. Le processus de réinstallation et de rétablissement de leurs droits doit être accéléré.Il est profondément préoccupant que les propositions actuelles excluent les droits humains complets des natifs chagossiens de Diego Garcia.

Nous demandons fermement que tous les natifs chagossiens de Diego Garcia et leurs héritiers se voient accorder le droit de visiter et de vivre librement sur Diego Garcia, car il s'agit de leur droit naturel.

4 - Plan de soutien pour les natifs et leurs héritiers

Nous demandons que dans les fonds qui seront alloués aux Chagossiens dans la proposition conjointe actuelle, un plan de soutien spécial et complet soit négocié pour les natifs et leurs héritiers.

5 - Implication dans la rédaction de l'accord final



Nous demandons que les Chagossiens, par l'intermédiaire de leurs représentants légalement élus – y compris le président du GRC – jouent un rôle décisif dans l'élaboration des futurs arrangements afin de garantir que leurs droits et leurs intérêts soient pleinement protégés.

6 - Gouvernance et autodétermination

Les Chagossiens aspirent à être des participants incontournables dans la future gouvernance de leur patrie, à l'instar des Rodriguais, qui contribuent activement à l'administration de leur territoire dans le cadre de l'autonomie de leur île.

Nous appelons à une structure de gouvernance qui assure aux Chagossiens une responsabilité partagée pour l'avenir de l'archipel des Chagos et leur participation à son développement, y compris la protection de son environnement, en collaboration avec le gouvernement mauricien.



Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

Olivier Bancoult, président du Groupe Réfugiés Chagos