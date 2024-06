Six grands points à l'ordre du jour

Ce mercredi 26 juin 2024 s’est déroulée l’assemblée plénière du Conseil économique social et environnemental régional (CESER) à l'Hôtel de Région, à Saint-Denis. Étaient présents le président du CESER, Dominique Vienne, et l’ensemble de ses membres, ainsi que le conseiller régional Wilfrid Bertile. Six grands points étaient à l'ordre du jour. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

Le CESER est une instance qui mène des travaux de réflexion et participe à la définition des politiques publiques avec pour principale mission « d’ouvrir la voie et d’éclairer l’action publique ».

À l’ordre du jour :

- ⁠Adoption du relevé de décisions de l’Assemblée plénière du 1 avril 2024

- ⁠Projets d’avis relatifs à la saisine du Conseil régional

- Présentation de la marque territoriale « La Réunion » par le conseil régional

- Point d’étape sur le groupe de travail « feuille de route »

- Point sur la mise en œuvre de la section prospective

- Calendrier prévisionnel du second semestre 2024