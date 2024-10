Budget 2025 : la Région demande l'exclusion des collectivités d’Outre-mer du plan global d’économies

Réunie ce vendredi 11 octobre 2024 sous la présidence d'Huguette Bello, la Commission permanente de la Région Réunion a adopté à l'unanimité une motion relative au projet de loi de finances 2025. Les conseillers régionaux appellent le gouvernement, et en particulier le Premier ministre et le ministre des Outre-mer "à annoncer sans attendre une exclusion des collectivités d’Outre-mer, et a fortiori de La Réunion, de ce plan global d’économies budgétaires au détriment de l’activité économique et des services publics rendus à la population". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Alors que le nouveau gouvernement est à la recherche d'économies, les territoires ultra-marins s'inquiètent de la baisse de leur budget., chiffrée à 250 millions d'euros.

Ce vendredi, la Région a donc interpellé les nouveaux ministres pour dénoncer "la mise en place d’un tel plan de réduction des recettes des collectivités locales qui menace le développement du territoire et la pérennité de services et dispositifs essentiels à la population".

Les élus exhortent le gouvernement" à reconsidérer la baisse inscrite dans le projet de loi de finances de l’ordre de près de 250 millions d’euros des crédits alloués aux missions Outre-mer et la baisse des crédits du programme « conditions de vie Outre-mer »", et demandent la non application "des modifications du taux et de l’assiette du FCTVA pour l’Outre-mer".

Ils interpellent par ailleurs le gouvernement pour qu’il "précise expressément que toutes les collectivités réunionnaises (Région, Département, communes et leurs EPCI) ne seront pas concernées par le prélèvement à hauteur de 2% des recettes de fonctionnement dans le cadre du dispositif visant les 450 plus grandes collectivités locales".

Enfin, ils demandent au gouvernement "de renoncer à toute modification des dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sans étude d’impact préalable, qui représentent des enjeux majeurs en terme d’impact économique et social".