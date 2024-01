Car jaune : les lignes desservant le sud suspendues jeudi matin en raison de la météo

Suite au déclenchement de la vigilance rouge fortes pluies sur les zones sud et sud-est de l’île, les lignes O1, O2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, ZO et T de Car Jaune seront suspendues toute la matinée du jeudi 25 Janvier 2024. La reprise de ces lignes s'effectuera en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et de l'état du réseau routier. Les lignes E1, E2, E3 et O3 fonctionneront normalement. (Photo Car Jaune photo RB/www.imazpress.com)

"Les équipes du réseau Car Jaune restent mobilisées pour accompagner et informer les voyageurs au fur et à mesure de l'évolution de la situation" précise Car jaune.

