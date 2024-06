Laetitia Lebreton, conseillère régionale déléguée à la politique de la santé, a présidé la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) ce jeudi 6 juin 2024 dans l’hémicycle de l’hôtel de Région. La CRSA émet des avis et des recommandations sur les plans régionaux de santé, les priorités sanitaires et les besoins de la population pour une meilleure adaptation des services de santé aux réalités locales. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

La CRSA a pour mission de contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé et d'autonomie au niveau régional. Elle réunit divers acteurs du secteur sanitaire et médico-social, y compris des représentants des usagers, des professionnels de santé, des collectivités territoriales, et des organismes de protection sociale.