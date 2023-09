Régions ultrapériphériques : une assemblée générale pour une meilleure gestion des ressources

Ce mardi 5 septembre 2023 s’est tenu au sein de l’hémicycle de la Région, la quatrième assemblée générale du Conseil consultatif pour les Régions ultrapériphériques en présence de la Présidente Huguette Bello. Le but de cette assemblée, recommander des mesures de bonne gestion des ressources halieutiques. "La pêche et l’aquaculture sont bien plus qu’une part de notre identité, de notre histoire, de notre insularité, c’est aussi une part de notre avenir. Cette filière répondra à la question de la souveraineté des Régions ultrapériphériques. L’avenir de la terre, c’est la mer. " a déclaré la présidente de la Région Réunion dans le communiqué que nous publions au complet (Photo: Conseil régional)

Le CCRUP (Conseil Consultatif pour les Régions Ultrapériphériques) vise à recommander des mesures de bonne gestion des ressources halieutiques, permettant le meilleur compromis entre le maintien ou le rétablissement des limites de sécurité des ressources maritimes, en tenant également compte des aspects socio-économiques de la pêche et des communautés de pécheurs des régions ultrapériphériques.

"Il est important de se déplacer, de se rencontrer pour identifier les spécificités du territoire. Il est de notre mission collective de soutenir les métiers de la pêche, d’une part, mais aussi de contribuer à la sauvegarde de nos espaces marins. La Réunion est le symbole de cette biodiversité à préserver. " Charlina Vitcheva, Directrice Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche de la Commission Européenne.